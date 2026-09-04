آیین استقبال از کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین استقبال از ورود کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها به شهر مقدس قم، از ساعت ۸ صبح شنبه ۱۴ شهریورماه آغاز خواهد شد.
این کاروان در جریان این آیین از خیابان امامزاده ابراهیم حرکت خود را آغاز میکند و پس از عبور از چهارراه معصومیه، مسیر خود را به سمت میدان شهید سعیدی ادامه خواهد داد.
در ادامه این مراسم، کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه(س) از میدان شهید سعیدی به سمت میدان شهید مطهری حرکت میکند و سپس وارد محدوده چهارراه بازار خواهد شد.
مسیر پیشبینیشده برای حرکت کاروان پس از چهارراه بازار، به سمت میدان آستانه ادامه پیدا میکند و در نهایت به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) منتهی خواهد شد.
بر اساس برنامه اعلامشده، مقصد نهایی این آیین حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و صحن امام رضا(ع) خواهد بود.
قم- آیین استقبال از ورود کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه(س) به شهر مقدس قم، صبح شنبه ۱۴ شهریورماه برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، آیین استقبال از ورود کاروان نمادین حضرت فاطمه معصومه سلامالله علیها به شهر مقدس قم، از ساعت ۸ صبح شنبه ۱۴ شهریورماه آغاز خواهد شد.
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