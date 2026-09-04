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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۴۳

جشنواره «روایت جهاد» در قم فراخوان داد

جشنواره «روایت جهاد» در قم فراخوان داد

قم- سومین دوره جشنواره «روایت جهاد» با هدف بازتاب فعالیت‌ها، خدمات و نقش‌آفرینی جهادگران و هنرمندان استان قم در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین دوره جشنواره روایت جهاد با تمرکز بر ثبت و انعکاس جلوه‌های خدمت‌رسانی جهادگران و تولید آثار هنری، ادبی و خبری در استان قم برگزار می‌شود.

این جشنواره در سه بخش رقابتی هنری، ادبی و خبری پذیرای آثار فعالان این حوزه‌هاست و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های پیش‌بینی‌شده برای ارزیابی و داوری ارسال کنند.

در بخش هنری، قالب‌های مستند، انیمیشن، فیلم کوتاه و عکس در نظر گرفته شده است. بخش ادبی نیز با محوریت شعر، داستان، دلنوشته و خاطره برگزار می‌شود و در بخش خبری، آثار تولیدشده در قالب خبر، گزارش و مصاحبه مورد پذیرش قرار می‌گیرد.

روایت جهاد به عرصه‌های خدمت می‌پردازد

یکی از محورهای اصلی این جشنواره، انعکاس فعالیت گروه‌های جهادی و اقدامات انجام‌شده در زمینه محرومیت‌زدایی است. آثار شرکت‌کنندگان می‌تواند به بازنمایی خدمات جهادگران و تلاش‌های آنان برای پاسخ‌گویی به نیازهای مناطق و اقشار مختلف اختصاص داشته باشد.

نقش‌آفرینی جهادگران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان از دیگر موضوعات ویژه سومین جشنواره «روایت جهاد» اعلام شده است و آثار مرتبط با این موضوع در قالب‌های رقابتی جشنواره بررسی خواهد شد.

تبیین و ترویج فرمایشات رهبر انقلاب در حوزه بسیج سازندگی نیز در شمار محورهای موضوعی این رویداد قرار دارد. بر همین اساس، تولیدات هنری، ادبی و رسانه‌ای مرتبط با این حوزه می‌توانند در جشنواره حضور پیدا کنند.

از دیگر موضوعات تعیین‌شده برای این دوره، نقش‌آفرینی جهادگران و مردم در زمینه ازدواج، خانواده و جوانی جمعیت است و آثار مرتبط با این محور نیز در چارچوب بخش‌های اعلام‌شده پذیرش می‌شوند.

شهدای خدمت و مقاومت گرامی داشته می‌شوند

در سومین دوره جشنواره «روایت جهاد»، بخش ویژه‌ای نیز برای گرامیداشت شهدای خدمت و مقاومت اختصاص یافته است. این بخش با محوریت امام شهید، شهدای شاخص، شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان برگزار می‌شود.

میدان‌یار و راویان جهادگر نیز در شمار موضوعات بخش ویژه جشنواره قرار دارند و فعالان حوزه‌های هنری، ادبی و رسانه‌ای می‌توانند آثار خود را با تمرکز بر این موضوعات به دبیرخانه ارسال کنند.

علاقه‌مندان و فعالان استان قم در حوزه‌های هنری، ادبی و رسانه‌ای برای شرکت در این جشنواره باید آثار خود را تا پایان روز ۳۰ آبان‌ماه از طریق وب‌سایت revayatejahad.ir ارسال کنند.

کد مطلب 6937072

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