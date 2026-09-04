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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۰

۵ هزار متر از مراتع اصفهانک علیا در آتش سوخت

۵ هزار متر از مراتع اصفهانک علیا در آتش سوخت

اصفهان- فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان از مهار کامل حریق مراتع روستای اصفهانک علیا خبر داد و گفت: بر اثر این حادثه ۵ هزار متر مرتع از بین رفت.

سرهنگ علی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این حریق که ساعت ۱۶:۱۵ روز پنج‌شنبه ۱۲ شهریور آغاز شده بود با تلاش نیروهای یگان حفاظت، رئیس و پرسنل اداره منابع طبیعی شهرستان و همیاران طبیعت تا ساعت ۱۹ به‌طور کامل اطفاء شد.

وی ادامه داد: حضور به‌موقع اداره منابع طبیعی و همیاران طبیعت منطقه نقش بسزایی در جلوگیری از گسترش آتش داشت.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان افزود: طبق بررسی‌های اولیه، حدود پنج هزار مترمربع از مراتع دچار حریق شده و علت وقوع حادثه در دست بررسی است.

به گزارش مهر، روستای اصفهانک علیا از توابع بخش چنارود شهرستان چادگان است.

کد مطلب 6937094

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