امام جمعه عسلویه: مسئولان برای مهار تورم و فشار معیشتی تلاش مضاعف کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد محمدی در خطبه‌های نماز جمعه عسلویه با اشاره به موضوع کرامت انسانی، حیا و حجاب اظهار کرد: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» و این آیه نشان می‌دهد که کرامت، ریشه‌ای الهی در وجود انسان دارد.

وی افزود: حجاب و عفاف نتیجه منطقی کرامت و پاکی انسان است و موجب می‌شود زن با شخصیت و هویت انسانی خود شناخته شود، نه با جذابیت‌های جسمانی. حیا نیز ریشه روانی حجاب است و جامعه برای حفظ سلامت اخلاقی خود نیازمند تقویت این ارزش‌ها است.

امام جمعه عسلویه همچنین با تأکید بر استمرار حضور مردم در میدان‌های اجتماعی و انقلابی گفت: مأموریت خیابان همچنان باید در صدر مأموریت‌های جبهه انقلاب قرار داشته باشد، اما تداوم این حرکت نیازمند عبور از نگاه «برنامه برای مردم» به «برنامه با مردم» است.

ضرورت روایت قدرت و قوت ایران

محمدی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت، بر ضرورت تبیین و روایت قدرت و قوت ایران تأکید کرد و گفت: عرصه رسانه باید محل روایت توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور باشد و مسائل و کاستی‌ها نیز در عرصه مدیریت برای حل شدن دنبال شوند.

وی افزود: بیان نقاط ضعف به شکلی که موجب ناامیدی جامعه یا طمع دشمن شود، به سرمایه اجتماعی کشور آسیب می‌زند. ملت ایران در سال‌های اخیر نشان داده است که در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی می‌کند و دشمنان شناخت دقیقی از اراده و توان مردم ایران ندارند.

امام جمعه عسلویه با اشاره به تحولات منطقه و تقابل ایران و آمریکا اظهار کرد: دشمن تصور می‌کند با فشار نظامی می‌تواند امتیاز بگیرد، اما ملت ایران نشان داده است که در برابر تهدیدها کوتاه نخواهد آمد و هر اقدام دشمن با پاسخ متناسب مواجه خواهد شد.

وی با گرامیداشت یاد شهدای شهرستان دیر و سایر شهدای استان بوشهر، تأکید کرد: راه شهیدان ادامه دارد و حضور جوانان در میدان‌های دفاع از کشور و آرمان‌های انقلاب پررنگ‌تر خواهد شد.

محمدی همچنین با گرامیداشت واقعه ۱۷ شهریور گفت: خون شهدای جمعه سیاه یکی از عوامل مهم شتاب گرفتن روند پیروزی انقلاب اسلامی بود و این حادثه موجب تزلزل اراده سیاسی رژیم پهلوی و تغییر مسیر مبارزات مردم شد.

نقدینگی، تورم و ضرورت جهاد اقتصادی

امام جمعه عسلویه با تأکید بر ضرورت تلاش مضاعف مسئولان در جهاد اقتصادی اظهار کرد: رشد نقدینگی یکی از عوامل مهم اثرگذار بر تورم است و در ماه‌های آینده باید علاوه بر نرخ ارز و تورم، مسیر رشد نقدینگی نیز با جدیت دنبال شود.

وی گفت: اگر رشد نقدینگی کاهش پیدا کند، امکان فروکش تدریجی تورم فراهم می‌شود، اما باقی ماندن آن در سطوح بالا می‌تواند آرامش‌های مقطعی بازار را به وقفه‌ای موقت در چرخه تورمی تبدیل کند.

محمدی با محکوم کردن جنایت آمریکا در سیریک هرمزگان، از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به تجاوزات دشمن قدردانی کرد و گفت: سکوت مدعیان حقوق بشر در برابر کشتار مردم بی‌گناه، نشانه آشکار بی‌اعتباری این نهادهاست.

وی بر ضرورت تقویت سبک زندگی اسلامی و مقابله قانونی با ناهنجاری‌های فرهنگی تأکید کرد و از دستگاه‌های فرهنگی خواست با رویکردی جهادی برای ترویج عفاف، حیا و سبک زندگی اسلامی در جامعه تلاش کنند.