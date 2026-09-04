به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی زاهددوست در خطبههای نماز جمعه خورموج با اشاره به آیه ۱۸ سوره مبارکه حشر اظهار کرد: قرآن کریم از انسان میخواهد تنها به امروز نیندیشد، بلکه هر روز بررسی کند که برای فردای قیامت چه توشهای پیش فرستاده است.
وی محاسبه نفس را یکی از مهمترین آموزههای دینی دانست و افزود: انسان باید پیش از آنکه در قیامت به حساب او رسیدگی شود، در همین دنیا مراقب اعمال، گفتار و رعایت حقوق دیگران باشد و نسبت به رفتار خود حسابرسی داشته باشد.
امام جمعه دشتی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی در مناسبتهای اخیر، بر اهمیت حضور و انسجام مردم در میدان تأکید کرد و گفت: مردم ایران در ماههای گذشته عیار حقیقی خود را در جلوههای مختلف جهاد با دشمن، حضور در میدان، انسجام، همدلی و همراهی با نظام نشان دادهاند.
وی افزود: استمرار اجتماعات مردمی در خیابانها نشاندهنده آن است که حضور مردم همچنان میتواند در خنثیسازی نقشههای دشمن، حفظ امنیت و تقویت ثبات کشور نقشآفرین باشد.
روایت قدرت ایران؛ وظیفهای برای همه مسئولان
زاهددوست با تأکید بر ضرورت روایت صحیح از توانمندیهای کشور بیان کرد: در شرایط پیچیده امروز، در کنار تلاش برای حل مشکلات، باید قدرت، ظرفیتها، موفقیتها و نقاط قوت ملت ایران نیز بهدرستی برای مردم و افکار عمومی روایت شود.
وی تصریح کرد: ضعفها و کمبودها نباید انکار شوند، اما جای حل مشکلات، میدان عمل و مدیریت است، نه بزرگنمایی دائمی آنها در تریبونها و رسانهها. مشکل باید شناسایی، برای آن برنامهریزی و برای رفع آن اقدام شود.
امام جمعه دشتی ادامه داد: قرآن کریم میفرماید «وَأَمّا بِنِعْمَةِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ»؛ بنابراین روایت قدرت و توانمندیهای ملت ایران یک وظیفه دینی، عقلانی و ملی است و میتواند موجب امید، دلگرمی و تقویت انسجام اجتماعی شود.
وی با بیان اینکه دشمن به دنبال ایجاد یأس و فرسایش اراده ملی است، گفت: بیان نسنجیده ضعفها در شرایطی که دشمن به دنبال تضعیف روحیه مردم است، ممکن است اطلاعات و انگیزه لازم را در اختیار دشمن قرار دهد.
زاهددوست با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین علی(ع) که «العَجزُ یُطمِعُ الأعداء» اظهار کرد: ناتوانی، دشمنان را به طمع میاندازد و قطعاً ناتوان نشان دادن کشور و سخنان تضعیفکننده نیز میتواند دشمن را جسور کند.
امام جمعه دشتی افزود: امروز مسئولان، نخبگان و صاحبان تریبون باید مراقب باشند که سخنان و مواضع آنها موجب تقویت امید، انگیزه، عزت و انسجام ملی شود و از ایجاد دوگانههای کاذب و رفتارهایی که به وحدت اجتماعی آسیب میزند، پرهیز کنند.
وی با اشاره به استمرار تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا خاطرنشان کرد: این تقابل یک مسئله مقطعی و مربوط به امروز نیست، بلکه ریشهای تاریخی دارد و تا زمانی که نظام سلطه از سیاستهای استکباری و سلطهجویانه خود دست برندارد، اشکال مختلف این رویارویی ادامه خواهد داشت.
زاهددوست اضافه کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف تضعیف جمهوری اسلامی وارد میدان شدند، اما مقاومت ملت ایران و قدرت نیروهای مسلح مانع تحقق اهداف آنان شد و دشمن پس از آن تلاش کرد از مسیرهای سیاسی، اقتصادی و فشارهای مختلف، اهداف خود را دنبال کند.
ضرورت هوشیاری در برابر دشمن
وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر دشمن گفت: نباید تصور کنیم تقابل با آمریکا پایان یافته است؛ این رویارویی در قالبهای مختلف از جمله فشار، تهدید، تحریم و جنگ ترکیبی ادامه دارد و وظیفه ما حفظ وحدت، تقویت قدرت بازدارندگی و ایستادگی در برابر زیادهخواهی دشمن است.
امام جمعه دشتی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت سالروز شهادت رئیسعلی دلواری، وی را نماد ایستادگی مردم جنوب در برابر استعمار دانست و گفت: رئیسعلی دلواری جوانی مؤمن و شجاع بود که با تکیه بر ایمان، غیرت دینی و عشق به ایران در برابر تجاوز بیگانگان ایستاد و نام خود را در تاریخ این سرزمین جاودانه کرد.
وی با اشاره به نقش مجاهدان دشتی در مبارزه با استعمار افزود: شهید خالو حسین دشتی نیز از چهرههای برجسته مقاومت این خطه بود و یاد و نام او بیانگر روحیه شجاعت، مقاومت و دشمنستیزی مردم دشتی است.
مردم در برابر تجاوز و زورگویی تسلیم نمیشوند
زاهددوست گفت: جنوب ایران همواره سنگر مقاومت و ایستادگی بوده است؛ دیروز استعمار انگلیس و امروز آمریکا و همپیمانانش با چهرهای دیگر دشمنی خود را با ملت ایران آشکار کردهاند.
وی با اشاره به شهادت شماری از هماستانیها در تجاوزات اخیر دشمن به جنوب کشور اظهار کرد: حتی مردم بیدفاع و مراسم عروسی نیز از تعرض دشمن در امان نماندند و شهادت سه تن از هماستانیهای عزیز، از جمله یک نوجوان ۱۵ ساله، بار دیگر چهره واقعی دشمنانی را آشکار کرد که ادعای دفاع از حقوق بشر دارند اما جان مردم بیگناه را هدف قرار میدهند.
امام جمعه دشتی تأکید کرد: پیام رئیسعلی دلواری، خالو حسین دشتی و همه شهدای مقاومت جنوب برای ما روشن است؛ مردم این سرزمین در برابر تجاوز و زورگویی تسلیم نمیشوند و خون شهیدان، اراده ملت ایران را برای دفاع از عزت، استقلال و امنیت کشور راسختر خواهد کرد.
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