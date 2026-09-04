مسئولان اقتصادی نسبت به تحولات بازار و نوسانات نرخ ارز پاسخگو باشند

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد اظهار کرد: دشمنان در شرایط کنونی وارد مرحله‌ای شده‌اند که اقتصاد کشور را هدف قرار داده‌اند و مقابله با این نوع تهدید نیازمند برنامه‌ریزی، مدیریت و تصمیم‌گیری به‌موقع از سوی مسئولان است.

وی افزود: مردم انتظار دارند مسئولان اقتصادی کشور نسبت به تحولات بازار و نوسانات شدید نرخ ارز پاسخگو باشند و دلایل و عوامل موثر بر این وضعیت را به صورت شفاف برای افکار عمومی تشریح کنند.

امام جمعه مهاباد با تاکید بر ضرورت مدیریت بازار گفت: رها کردن بازار با شرایط فعلی که مستقیم سفره و معیشت مردم را نشانه گرفته، قابل قبول نیست و باید برای کنترل وضعیت اقتصادی و کاهش فشار بر مردم، تصمیم‌های جدی اتخاذ شود.

ماموستا امامی تاکید کرد: مسئولان اقتصادی که در جایگاه مدیریت قرار دارند باید بتوانند شرایط موجود را کنترل و برای مشکلات اقتصادی راهکار ارائه کنند و در غیر این صورت، باید زمینه استفاده از نیروهای توانمندتر و کارآمدتر فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیا(ص) و روز نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: دهم شهریورماه یادآور یکی از مهم‌ترین عرصه‌های اقتدار و امنیت ملی کشور و فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های نیروهایی است که به صورت هوشمندانه و شبانه‌روزی از آسمان ایران اسلامی حراست می‌کنند.

امام جمعه مهاباد افزود: نیروهای پدافند هوایی ارتش با تکیه بر ایمان، دانش، تخصص و روحیه جهادی، ماموریت خطیر حفاظت از مرزهای هوایی کشور را بر عهده دارند و نقش آنان در تامین امنیت و اقتدار ملی قابل توجه است.

ماموستا امامی با اشاره به نقش شخصیت‌های کردزبان در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: شماری از شخصیت‌ها و فرماندهان کردزبان در نیروهای مسلح، از جمله فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، برای دفاع از کشور و تامین امنیت و اقتدار ایران جان خود را فدا کرده‌اند.

وی اضافه کرد: این شخصیت‌ها در طول تاریخ، علاوه بر دفاع از تمامیت ارضی و امنیت کشور، همواره منادی وحدت، همبستگی و انسجام میان مردم بوده‌اند.

امام جمعه مهاباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارادت ویژه اهل سنت به آیین‌های جشن مولود پیامبر(ص) گفت: محبت و ارادت به پیامبر گرامی اسلام(ص) جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمانان دارد و برگزاری آیین‌های مولودی نیز جلوه‌ای از این ارادت و محبت است.

ماموستا امامی افزود: پیامبر گرامی اسلام(ص) برای همه بشریت، حتی انبیا و اولیا، به عنوان انسان کامل و اسوه‌ای نیکو مطرح است و مسلمانان باید در مسیر زندگی، ویژگی‌های اعتقادی، اخلاقی و رفتاری آن حضرت را الگوی خود قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: رسیدن به کمال انسانی نیازمند توجه به سیره پیامبر اسلام(ص) و تلاش برای پیروی از آموزه‌های اخلاقی، اعتقادی و رفتاری آن حضرت است.