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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۱

مظلوم عبدی: اسرائیل و سوریه در حال مذاکره هستند

مظلوم عبدی: اسرائیل و سوریه در حال مذاکره هستند

مشاور جولانی و فرمانده سابق «قسد» تأیید کرد که اسرائیل و سوریه در حال مذاکره هستند و مدعی شد که برای حل مشکلات، باید تنش‌ها بین دو طرف کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث، «مظلوم عبدی» مشاور رئیس جمهور خودخوانده سوریه و فرمانده سابق نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) تأیید کرد که دمشق و تل آویو در حال مذاکره با هم هستند.

بر اساس این گزارش و به گفته مظلوم عبدی، اسرائیل برای عقب نشینی از سوریه شروطی تعیین کرده است.

مشاور جولانی و فرمانده سابق قسد همچنین گفت: مهم این است که برای حل مشکلات، تنش بین سوریه و اسرائیل کاهش یابد.

این اظهارات مظلوم عبدی در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تازه ترین ادعا درباره تحولات جبهه های نبرد در منطقه گفته است که ارتش اشغالگر به عملیات های خود در غزه، کرانه باختری و لبنان ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6937231

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