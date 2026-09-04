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۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۷

اردونشینان مشخص شدند؛

پایان مسابقات انتخابی تیم ملی اسنوکر مردان با قهرمانی علی قره گوزلو

پایان مسابقات انتخابی تیم ملی اسنوکر مردان با قهرمانی علی قره گوزلو

رقابت های انتخابی تیم ملی اسنوکر مردان با معرفی علی قره گوزلو به عنوان قهرمان و تعیین ٤ نفر راه یافته به اردوی تیم ملی برای حضور در بازی های داخل سالن آسیا به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر وبه نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، رقابت های انتخابی تیم ملی اسنوکر مردان که از سه شنبه (١٠ شهریور) با حضور ١٠ بازیکن در باشگاه ١٤٧ آغاز شد، امروز (جمعه ١٣ شهریور) با تعیین نفرات برتر و نهایی شدن ترکیب اردونشینان به پایان رسید.

در دیدار فینال بازنده ها که امروز میان امیر سرخوش و سیاوش مزینی برگزار شد، سیاوش مزینی با نتیجه ٤ بر ٢ صاحب برتری شد.

پیش از این علی قره گوزلو در فینال برنده ها با همین نتیجه (٤ بر ٢) برابر امیر سرخوش صاحب برتری شده بود.

بدین ترتیب در پایان رقابت های انتخابی تیم ملی اسنوکر مردان علی قره گوزلو به عنوان قهرمانی دست یافت و سیاوش مزینی با برتری در فینال بازنده ها در رده دوم ایستاد.

همچنین در رده بندی نهایی، امیر سرخوش و ارمان دیناروند به ترتیب در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.

بر این اساس، علی قره گوزلو، سیاوش مزینی، امیر سرخوش و ارمان دیناروند به عنوان نفرات اول تا چهاوم مسابقات انتخابی تیم ملی اسنوکر وارد اردوی تیم ملی شدند تا از میان آنها و بر اساس سهمیه های تخصیصی، ترکیب اعزامی به بازی های داخل سالن آسیا مشخص شود.

بازی های داخل سالن آسیا ٢٢ تا ٣٠ آذر به میزبانی ریاض برگزار خواهد شد.

کد مطلب 6937260
زینب حاجی حسینی

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