به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ظهرابی، با اشاره به اهمیت فصل گاوبانگی در چرخه زیستی مرال، افزود: این دوره از کلیدیترین مراحل زندگی مرال به شمار میآید و افزایش حضور انسان در زیستگاه، به ویژه فعالیتهای گردشگری، آرامش و الگوی رفتاری گونه را دستخوش اختلال میکند.
وی گفت: برگزاری هرگونه تور گاوبانگی ممنوع است و این پدیده حساس زیستی نباید دستمایه توسعه گردشگری تجاری و انتفاعی شود. در این بازه زمانی، ایجاد تجمع، ترددهای غیرضروری و نزدیکشدن به زیستگاههای مرال به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
معاون سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: صرفاً در صورت ضرورتهای حفاظتی و نیاز به پایش، مشارکت محدود افراد آموزشدیده و واجد صلاحیت امکانپذیر خواهد بود. این حضور نیز باید منحصراً در حد نیاز میدانی، با رعایت کامل ضوابط حفاظتی، بدون ایجاد کمترین تنش برای گونه و با اولویت جامعه محلی انجام گیرد.
ظهرابی تأکید کرد: حضور نیروها برای پایش و حفاظت، ماهیتی کاملاً مستقل از گردشگری دارد و نباید این دو مفهوم یکسان پنداشته شوند. هدف از جلب مشارکت محدود، تأمین نیازهای نظارتی و حفاظتی زیستگاه است، نه ایجاد فرصت مشاهده و بهرهبرداری تفریحی از رویداد گاوبانگی.
وی با اشاره به اینکه حفاظت از گونههای حساس مستلزم رعایت دقیق ملاحظات زیستی آنها است، یادآور شد: در مدیریت حیات وحش، تأمین امنیت و آرامش گونه در فصل زادآوری بر منافع اقتصادی تقدم دارد و حضور انسان تنها در چارچوب الزامات اکولوژیک قابل بررسی است.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: ممنوعیت برگزاری تورهای گاوبانگی یک راهبرد قطعی حفاظتی برای جلوگیری از آسیب به جمعیت مرال است و امکان تفسیر سلیقهای یا چشمپوشی از آن وجود ندارد. تمامی فعالان گردشگری، دستگاههای ذیربط و بهرهبرداران مکلف به رعایت این ضابطهاند، چرا که تضمین بقا و فرآیند زادآوری حیات وحش، اولویت نخست سازمان است.
وی همچنین از آغاز روند رسمی شناسایی و برخورد قانونی با متخلفان برداشت غیرمجاز عسل از کلنیهای زنبورهای وحشی خبر داد و گفت: تخریب کلنی، کشتار یا آسیب به زنبورها و تخریب زیستگاه، در صورت احراز تخلف، با پیگیری قانونی و معرفی متخلفان به مراجع قضایی همراه خواهد بود.
ظهرابی با اشاره به افزایش موارد برداشت غیرمجاز عسل از کلنیهای زنبورهای وحشی در برخی مناطق کشور، اظهار کرد: برداشت عسل از کلنیهای طبیعی، زمانی که با تخریب کلنی، از بین بردن یا آسیب رساندن به زنبورها و تخریب درختان و زیستگاه همراه باشد، صرفاً یک اقدام بهرهبردارانه نیست، بلکه میتواند به جمعیت جانوران وحشی و تعادل اکولوژیک منطقه آسیب وارد کند.
وی افزود: این موضوع برای نخستینبار بهصورت مشخص و رسمی در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است.
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