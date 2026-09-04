رستمی: برخورد سمند و پراید در محور شیروان به بجنورد ۷ مصدوم داشت

حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸:۵۲ جمعه ۱۳ شهریورماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه سمند با پراید در کیلومتر ۳۵ محور شیروان به بجنورد، محدوده روستای قاضی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و بلافاصله نجاتگران پایگاه سیساب با پشتیبانی پایگاه کوهستان باباموسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: در این حادثه ۷ نفر دچار حادثه شدند که هر ۷ نفر مصدوم شدند. نیروهای هلال‌احمر پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات امدادی، مصدومین را با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال دادند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تصریح کرد: نجاتگران هلال‌احمر همچنین عملیات رهاسازی یک نفر از مصدومان را انجام دادند و عملیات امدادرسانی در محل حادثه همچنان ادامه دارد.