  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

رستمی: برخورد سمند و پراید در محور شیروان به بجنورد ۷ مصدوم داشت

رستمی: برخورد سمند و پراید در محور شیروان به بجنورد ۷ مصدوم داشت

شیروان- سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی از برخورد دو دستگاه خودروی سواری در محور شیروان به بجنورد خبر داد و گفت: در این حادثه ۷ نفر مصدوم شدند.

حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۸:۵۲ جمعه ۱۳ شهریورماه، گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه سمند با پراید در کیلومتر ۳۵ محور شیروان به بجنورد، محدوده روستای قاضی، به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد و بلافاصله نجاتگران پایگاه سیساب با پشتیبانی پایگاه کوهستان باباموسی به محل حادثه اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: در این حادثه ۷ نفر دچار حادثه شدند که هر ۷ نفر مصدوم شدند. نیروهای هلال‌احمر پس از حضور در صحنه و انجام اقدامات امدادی، مصدومین را با همکاری عوامل اورژانس به مراکز درمانی انتقال دادند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان شمالی تصریح کرد: نجاتگران هلال‌احمر همچنین عملیات رهاسازی یک نفر از مصدومان را انجام دادند و عملیات امدادرسانی در محل حادثه همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6937360

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها