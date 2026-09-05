هدیه ویژه ایرانسل برای روز قم؛ ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، به مناسبت فرارسیدن روز قم، پایتخت معنوی جهان تشیع، ۱۲۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان تلفنهمراه خود در این استان، در نظر گرفته است.
این هدیه در روزهای ۱۴ و ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۵، به مناسبت گرامیداشت روز قم، قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعالسازی است. هر مشترک، تنها یکبار میتواند این هدیه ویژه را فعال کند.
چهاردهم شهریورماه، به نام «روز قم» نامگذاری شده است. قم، شهر درهمتنیدگی تاریخ و تدین، از نخستین کانونهای یکجانشینی در فلات ایران و شهر قالیچههای نفیس ابریشم است. سوهان این دیار، طعم تبار کهنش را دارد. قم، جهانی است مملو از طعم، نقش و معنا و روز قم، فرصتی برای پاسداشت این میراث معنوی و تاریخی ارزشمند است.
مشترکان ایرانسل میتوانند این هدیه را با شمارهگیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن» فعال کنند.
دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن» برای تمامی مشترکان تلفنهمراه، از وبسایت ایرانسل امکانپذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شمارهگیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.
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