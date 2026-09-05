به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده عصر شنبه در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: محیط‌زیست امانتی است که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود و تحقق این هدف نیازمند آموزش، فرهنگ‌سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص است.

وی با قدردانی از رویکرد تحولی آموزش و پرورش استان افزود: همکاری با آموزش و پرورش یکی از بهترین فرصت‌ها برای نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در میان نسل جدید و انتقال این فرهنگ به خانواده‌ها و جامعه است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر بیان کرد: با راه‌اندازی رشته محیط‌بانی، دانش‌آموزان علاوه بر فراگیری آموزش‌های تخصصی و مهارتی، با اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز آشنا می‌شوند.

وی ادامه داد: هدف این طرح صرفاً تأمین نیروی انسانی برای دستگاه محیط‌زیست نیست، بلکه تلاش می‌کنیم دانش‌آموزانی تربیت شوند که خود به عنوان سفیران و مروجان فرهنگ «محیط‌بان بودن» در مدارس، خانواده‌ها و جامعه نقش‌آفرینی کنند.

مرادزاده گفت: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان در زمینه تأمین تجهیزات آموزشی، استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصان و فراهم کردن عرصه‌های مناسب برای کارورزی دانش‌آموزان همکاری خواهد کرد.

وی افزود: بهره‌گیری از تجربیات محیط‌بانان و متخصصان این حوزه نیز بخشی از برنامه همکاری مشترک با آموزش و پرورش است تا دانش‌آموزان آموزش‌های خود را در فضایی نزدیک به واقعیت‌های شغلی و حرفه‌ای دریافت کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر خاطرنشان کرد: قرار است رشته محیط‌بانی از سال تحصیلی پیش‌رو در هنرستان‌های وابسته خلیج فارس شهرستان بوشهر راه‌اندازی شود و زمینه برای تربیت نسل جدیدی از نیروهای متخصص و دغدغه‌مند حوزه محیط‌زیست فراهم شود.