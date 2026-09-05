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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۹

مدیرکل محیط‌زیست بوشهر: محیط‌بانان آینده را از مدارس تربیت می‌کنیم

مدیرکل محیط‌زیست بوشهر: محیط‌بانان آینده را از مدارس تربیت می‌کنیم

بوشهر- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر گفت: راه‌اندازی رشته «محیط‌بانی» در هنرستان‌ها فرصتی برای تربیت نیروی انسانی متخصص برای حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمن مرادزاده عصر شنبه در آیین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست و آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار داشت: محیط‌زیست امانتی است که باید برای نسل‌های آینده حفظ شود و تحقق این هدف نیازمند آموزش، فرهنگ‌سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص است.

وی با قدردانی از رویکرد تحولی آموزش و پرورش استان افزود: همکاری با آموزش و پرورش یکی از بهترین فرصت‌ها برای نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در میان نسل جدید و انتقال این فرهنگ به خانواده‌ها و جامعه است.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر بیان کرد: با راه‌اندازی رشته محیط‌بانی، دانش‌آموزان علاوه بر فراگیری آموزش‌های تخصصی و مهارتی، با اهمیت حفاظت از منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز آشنا می‌شوند.

وی ادامه داد: هدف این طرح صرفاً تأمین نیروی انسانی برای دستگاه محیط‌زیست نیست، بلکه تلاش می‌کنیم دانش‌آموزانی تربیت شوند که خود به عنوان سفیران و مروجان فرهنگ «محیط‌بان بودن» در مدارس، خانواده‌ها و جامعه نقش‌آفرینی کنند.

مرادزاده گفت: بر اساس تفاهم‌نامه منعقدشده، اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان در زمینه تأمین تجهیزات آموزشی، استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصان و فراهم کردن عرصه‌های مناسب برای کارورزی دانش‌آموزان همکاری خواهد کرد.

وی افزود: بهره‌گیری از تجربیات محیط‌بانان و متخصصان این حوزه نیز بخشی از برنامه همکاری مشترک با آموزش و پرورش است تا دانش‌آموزان آموزش‌های خود را در فضایی نزدیک به واقعیت‌های شغلی و حرفه‌ای دریافت کنند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان بوشهر خاطرنشان کرد: قرار است رشته محیط‌بانی از سال تحصیلی پیش‌رو در هنرستان‌های وابسته خلیج فارس شهرستان بوشهر راه‌اندازی شود و زمینه برای تربیت نسل جدیدی از نیروهای متخصص و دغدغه‌مند حوزه محیط‌زیست فراهم شود.

کد مطلب 6938349

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