به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیان مهر شامگاه شنبه در گفتوگو با رسانهها، اظهار داشت: در راستای پاسخگویی به مطالبات شهروندان و ارتقای امنیت عمومی، مأموران انتظامی خرمآباد با اجرای طرح «آرامش در شهر»، شش نفر از اراذلواوباش و ۳۴ نفر از افراد تحت تعقیب قضایی و انتظامی را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: در جریان این طرح، ۲۹ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف که با انجام حرکات مخاطرهآمیز و آلودگی صوتی و... موجب سلب آسایش عمومی شده بودند، توقیف و روانه پارکینگ شدند.
فرمانده انتظامی خرمآباد با تأکید بر تداوم قاطعانه طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی، تصریح کرد: پلیس خرمآباد با هنجارشکنانی که آرامش مردم را خدشهدار کنند، بدون اغماض و برابر قانون برخورد خواهد کرد.
نظر شما