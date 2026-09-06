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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

تکواندو گرندپری - کره جنوبی

ادامه ناکامی تکواندوکاران ایران؛ سه نماینده روز دوم هم حذف شدند

ادامه ناکامی تکواندوکاران ایران؛ سه نماینده روز دوم هم حذف شدند

سه نماینده تیم ملی تکواندو کشورمان با شکست در برابر رقبای خود از دور مسابقات گرندپری کره‌جنوبی حذف شدند. در روز نخست هم تیم کشورمان دو نماینده داشت که آنها هم حذف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۵ شهریورماه در روز دوم از مسابقات گرندپری، تیم کشورمان سه نماینده در دو وزن ۸۰- کیلوگرم مردان و ۵۷- کیلوگرم زنان داشت که هر سه نماینده با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات حذف شدند.

ناهید کیانی در وزن ۵۷- بعد از برتری برابر «نیکول لیسووسکا» از لهستان، در پیکار با «امینه دحاوی» از مراکش با رنکینگ چهارم جهان، سه طلای نوجوانان، جوانان و امیدهای جهان و طلای آفریقا دو بر صفر بازنده شد و از دور رقابت ها کنار رفت.

هر دو نماینده ایران در وزن ۸۰- کیلوگرم تیم ملی هم توفیقی در کسب مدال نداشتند. مهران برخورداری همان بازی نخست را به «یانگ» از آمریکا واگذار کرد. سرگروه تیم ملی راند نخست را پیروز از میدان خارج شد، ولی در دو راند بعدی بازنده شد.

امیرسینا بختیاری در همین وزن ابتدا «میلان کاناواس» نفر یک رنکینگ المپیکی از اسپانیا را در دو راند متوالی شکست داد و در ادامه «صالح شراباتی» دارنده مدال نقره المپیک ۲۰۲۰ توکیو را در حالی که راند نخست را واگذار کرده بود، ۲ بر یک از پیش رو برداشت. امیرسینا در مرحله یک چهارم به مصاف «سی جی نیکولاس» نفر دوم رنکینگ و یکی از فنی ترین تکواندوکاران دینا از آمریکا رفت و با وجود برتری ۷ بر ۶ در راند نخست، در دو راند بعدی ۱۱ بر یک و ۱۰ بر صفر بازنده و از دور رقابت ها کنار رفت.

تیم ملی تکواندو ایران با هفت تکواندوکار در دو بخش مردان و زنان در این مسابقات شرکت کرده که تاکنون مهدی رزمیان، ابوالفضل زندی، مهران برخورداری، امیرسینا بختیاری و ناهید کیانی از دور رقابت ها حذف شده اند.

فردا دوشنبه در روز پایانی هم محمد حسین یزدانی و آرین سلیمی به مساف حریفان خود می روند.

کد مطلب 6938710

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    نظرات

    • محمدرضا IR ۱۵:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      5 0
      پاسخ
      هم تکواندو کاران مردان وهم زنان انگار از روش مربیها راضی نیستن ورضایت ندارن...داستان اینهمه باختها چیه؟
    • پانیسا IR ۱۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
      4 1
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      عجیبه واقعا این همه باخت؟، چی داره سر تکواندو ایران میاد؟

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