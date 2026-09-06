دنی بویل حضور هوش مصنوعی در «جوهر» را پذیرفت؛ مارگارت تاچر واقعی نبود!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، دنی بویل در مصاحبه با «ونیتیفر» تأیید کرد که از هوش مصنوعی مولد در مجموع برای خلق حدود ۳۰ ثانیه از فیلم «جوهر» استفاده شده است.
وی گفت از هوش مصنوعی برای متحرکسازی عکسهای قدیمی (منظور مارگارت تاچر و برادران کری) و برای خلق موشهایی که در اتاق خبر میدوند، استفاده شده است. بویل هوش مصنوعی را در صورت استفاده محترمانه و با پرداخت مناسب به بازیگران هنگام جایگزینی تصاویرشان، به عنوان یک ابزار فیلمسازی بالقوه مفید خواند.
چند روز پیش، منتقد لوک هیرفیلد در واکنش به «جوهر» دنی بویل گنجاندن تصاویری «شبیه» به هوش مصنوعی از دوقلوهای کری و مارگارت تاچر را بزرگترین «رسوایی» فیلم خواند.
در «جوهر» مارگارت تاچر حداکثر برای ۱۰ ثانیه ظاهر میشود. تصویری که از او توسط هوش مصنوعی ساخته شده بود به طرز چشمگیری شبیه تاچر بود و تقریباً بیش از حد آراسته و غیرانسانی به نظر میرسید که میتوان آن را فقط یک CGI بد خواند.
هیرفیلد هم پس از نقدی که بر فیلم کرد، گفته خود را اصلاح کرد و نقدش را بیشتر یک پاسخ نسنجیده به آنچه روی صفحه نمایش دید، خواند و گفت تصویری که دید فقط «شبیه» هوش مصنوعی بود.
در هر حال جستجوگران آنلاین هم متوجه شدهاند که در صفحه IMDb فیلم «جوهر»، دیلان نیکولز به عنوان سرپرست و تهیهکننده جلوههای بصری هوش مصنوعی مولد، معرفی شده است. در صفحه لینکدین نیکولز هم کار او روی «جوهر» تأیید شده است.
از هوش مصنوعی پیش از این - بیشتر به صورت مخفیانه - در فیلمهایی چون «سوپرگرل» و «مرد بستنیفروش» استفاده شده است. البته از «مخفیانه» نباید غافل شد چون اینها عناوینی هستند که از آنها خبر داریم و فیلمسازان مجبور به اقرار شدهاند. هوش مصنوعی به احتمال زیاد در حال حاضر بسیار گستردهتر از آنچه تصور میشود در هالیوود کاربرد دارد و اگرچه استفاده از آن در حال حاضر تابو محسوب میشود، اما به احتمال زیاد در آینده فیلمهای بیشتری با استفاده از هوش مصنوعی ساخته خواهد شد.
«جوهر» دنی بویل که فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم ونیز امسال بود، یک درام بیوگرافی ۱۱۶ دقیقهای است که بر اساس نمایشنامه جیمز گراهام ساخته شده و از سال ۱۹۶۹ آغاز میشود؛ زمانی که روپرت مرداک روزنامه «سان» را خرید و لری لمب را به خدمت گرفت تا آن را از یک روزنامه رو به افول به یکی از مهمترین و جنجالیترین نشریات بریتانیا بدل کند.
در همین حال اسکرین درباره کنفرانس مطبوعاتی فیلم «جوهر» درباره نگرانیهای جدی بویل در مورد تأثیر هوش مصنوعی بر بخشهایی از جمله صنعت روزنامهنگاری نوشت.
بویل در کنفرانس مطبوعاتی فیلم «جوهر» گفت: روزنامهنگاری یکی از ارکان بزرگ هر تمدنی است. کسانی هستند که در مقابل قدرت میایستند و حقیقت را میگویند. حضور این افراد در جامعه واقعاً مهم است. خطر این است که غولهای فناوری و هوش مصنوعی بتوانند جایگزین روزنامهنگاری شوند.
بویل گفت: سایر حرفهها، از جمله تدریس نیز به همین ترتیب در معرض خطر هستند. معلمان از دیگر ستونهایی هستند که جامعه ما را سرپا نگه میدارند و هوش مصنوعی میتواند جایگزین معلمان نیز بشود.
گای پیرس، که مانند مرداک [که اکنون شهروند آمریکاست] در استرالیا متولد شده، در نقش مرداک بازی کرده است.
بویل گفت: در آن زمان، او نماینده نفسی تازه در جامعه بسیار خشک بریتانیا بود و با تعصب زیادی که علیه او به عنوان یک استرالیایی وجود داشت دست و پنجه نرم میکرد.
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