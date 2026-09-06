برقراری نخستین پرواز فرودگاه گناباد پس از جنگ رمضان از دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جعفری اظهار کرد: نخستین پرواز پس از وقفه ناشی از جنگ تحمیلی رمضان؛ روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه در مسیر تهران ـ گناباد و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی وارش انجام خواهد شد.
مدیر روابطعمومی فرودگاههای استان خراسانرضوی افزود: این پرواز ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه صبح از تهران به مقصد گناباد انجام میشود و پرواز برگشت نیز ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح از مبداء گناباد به مقصد تهران خواهد بود.
وی با اشاره به فراهمبودن امکان تهیه بلیت این پرواز، تاکید کرد: مسافران میتوانند بلیت این پرواز را به قیمت ۷ میلیون و ۶۹ هزار تومان از طریق درگاههای خرید اینترنتی تهیه کنند.
نظر شما