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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۶

برقراری نخستین پرواز فرودگاه گناباد پس از جنگ رمضان از دوشنبه

برقراری نخستین پرواز فرودگاه گناباد پس از جنگ رمضان از دوشنبه

مشهد- مدیر روابط‌عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی از برقراری نخستین پرواز فرودگاه گناباد پس از جنگ رمضان از دوشنبه ۱۶ شهریورماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جعفری اظهار کرد: نخستین پرواز پس از وقفه ناشی از جنگ تحمیلی رمضان؛ روز دوشنبه ۱۶ شهریورماه در مسیر تهران ـ گناباد و بالعکس توسط شرکت هواپیمایی وارش انجام خواهد شد.

مدیر روابط‌عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی افزود: این پرواز ساعت ۴ و ۳۰ دقیقه صبح از تهران به مقصد گناباد انجام می‌شود و پرواز برگشت نیز ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح از مبداء گناباد به مقصد تهران خواهد بود.

وی با اشاره به فراهم‌بودن امکان تهیه بلیت این پرواز، تاکید کرد: مسافران می‌توانند بلیت این پرواز را به قیمت ۷ میلیون و ۶۹ هزار تومان از طریق درگاه‌های خرید اینترنتی تهیه کنند.

کد مطلب 6938992

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