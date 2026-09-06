بانک مرکزی اروپا آماده مقابله با موج جدید تورم شد

به گزارش خبرنگار مهر، گابریل مکلاف، رئیس بانک مرکزی ایرلند و عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، اعلام کرده است که این بانک نباید در صورت حرکت دوباره تورم در مسیر نامطلوب، از افزایش نرخ بهره خودداری کند.
تورم سالانه منطقه یورو در ماه اوت به ۳.۳ درصد رسید که فاصله قابلتوجهی با هدف ۲ درصدی بانک مرکزی اروپا دارد.
بر اساس گزارش فایننشال تایمز، جهش قیمت انرژی یکی از مهمترین عوامل افزایش تورم بوده است؛ بهطوری که قیمت انرژی در ماه اوت ۱۴.۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت.
مکلاف گفته است افزایش تورم در شرایطی که عملکرد اقتصادی منطقه یورو بهتر از انتظارات ظاهر شده، نگرانی بیشتری ایجاد میکند. در همین حال، آمار اقتصادی آلمان نیز بازنگری صعودی شده و برخی شاخصهای اعتماد اقتصادی عملکردی بهتر از پیشبینیها داشتهاند.
بانک مرکزی اروپا پیش از این در ماه ژوئن نرخ بهره خود را ۲۵ واحد پایه افزایش داده و نرخ اصلی را به ۲.۲۵ درصد رسانده بود. بازارها انتظار دارند این بانک در نشست بعدی نیز نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد و آن را به ۲.۵ درصد برساند.
با این حال، مکلاف تأکید کرده است که افزایش نرخ بهره در نشست بعدی لزوماً به معنای آغاز یک چرخه طولانی از افزایش نرخها نیست و تصمیمات بانک مرکزی اروپا همچنان بر اساس دادههای اقتصادی جدید اتخاذ خواهد شد.
به نوشته فایننشال تایمز، یکی از عواملی که دست سیاستگذاران اروپایی را برای افزایش نرخ بهره باز گذاشته، نبود نشانههای جدی از شکلگیری یک موج تورمی ناشی از دستمزدهاست. انتظارات تورمی همچنان نسبتاً باثبات است و تاکنون افزایش دستمزدها به شکلگیری یک چرخه پایدار افزایش قیمتها منجر نشده است.
از سوی دیگر، رشد اقتصادی بهتر از انتظار، بهویژه در بخشهایی مانند سرمایهگذاری در هوش مصنوعی و صنایع دفاعی، باعث شده نگرانی بانک مرکزی اروپا درباره آثار منفی افزایش نرخ بهره بر فعالیت اقتصادی تا حدی کاهش پیدا کند.
در مجموع، ادامه افزایش قیمت انرژی و باقی ماندن تورم بالاتر از هدف ۲ درصدی میتواند مسیر سیاست پولی اروپا را به سمت نرخهای بهره بالاتر سوق دهد. در مقابل، کاهش فشارهای انرژی و فروکش کردن تورم میتواند به بانک مرکزی اجازه دهد از افزایشهای بیشتر فاصله بگیرد.
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