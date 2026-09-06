به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حبیبی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه سیامین جشنواره بزرگ قرآنی نظام سلامت کشور که در سالن اجتماعات دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد، با اشاره به ضرورت انس با قرآن کریم بهویژه در میان جوانان و نوجوانان، اظهار کرد: برگزاری رویدادهای معنوی و قرآنی میتواند در این زمینه مؤثر باشد.
وی با بیان اینکه انس با قرآن کریم نتایج و برکات ارزشمندی به همراه دارد، افزود: توسعه فردی و اجتماعی از جمله برکات انس با قرآن کریم و کلامالله مجید است.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه قرآن کریم رحمت واسعه است، تأکید کرد: یکی از درسهایی که جامعه بهداشت و درمان از قرآن کریم میآموزد، توجه به کرامت و ارزشی است که کلامالله مجید برای انسان قائل شده است.
حبیبی با اشاره به اینکه قرآن کریم انسان را خلیفهالله معرفی میکند، گفت: کلامالله مجید از انسان، نه صرفاً انسان مسلمان، بهعنوان خلیفهالله یاد میکند و این موضوع بیانگر توجه قرآن به کرامت و حرمت انسان است؛ موضوعی که رکن اساسی نظام سلامت در کشورمان محسوب میشود.
وی فعالان قرآنی نظام سلامت حاضر در سیامین جشنواره بزرگ قرآنی وزارت بهداشت را سفیران قرآنی دانست و افزود: حاضران در این رویداد با آیات قرآن کریم مأنوس هستند و در کنار توجه به معنویات، رسالتهایی نیز بر دوش دارند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با بیان اینکه قرآن کریم کتاب زندگی است، اظهار کرد: قرآن در واقع قانون زندگی سعادتمندانه و چراغ هدایت انسان محسوب میشود.
حبیبی با اشاره به فعالیت ۶۷ هزار فعال قرآنی در مجموعه دانشگاههای کشور، بیان کرد: سفیران قرآنی و محافل دانشجویی قرآن باید از خود بپرسند که تا چه اندازه در ترویج معارف قرآنی نقشآفرین بودهاند.
وی با تأکید بر اینکه قرآن کریم برای انسان از رحمت و عدالت سخن میگوید، افزود: قرآن عدالت و رحمت را در کنار یکدیگر مطرح میکند، از ظلمستیزی میآموزد و بر اختیار، آزادی و حرمت انسانها تأکید دارد.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اگر این مفاهیم و معارف قرآن کریم به هر انسانی عرضه شود، میتواند زمینه علاقهمندی و شیفتگی او به این کتاب الهی را فراهم کند و یکی از رویکردهای برگزاری برنامههای معنوی نیز ترویج همین مفاهیم است.
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