آمریکا: ناتو حملات ترکیبی علیه متحدانش را تحمل نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، متیو ویتاکر، نماینده آمریکا در ناتو گفت اعضای ناتو نباید اقدامات عمدی در قالب «جنگ ترکیبی» علیه کشورهای عضو را تحمل کنند و آمریکا از متحدانی که با چنین حوادثی مواجه میشوند حمایت خواهد کرد.
ویتاکر در حاشیه یک کنفرانس تجاری در ایتالیا گفت حادثه پهپادی ماه گذشته در فرودگاه لایپزیگ/هاله آلمان که برلین روسیه را مسئول آن دانسته، نگرانکنندهتر از حوادث اخیر مربوط به پهپادهای روسی بوده است که هنگام حمله به اوکراین بهطور ناخواسته وارد حریم هوایی ناتو شدهاند.
او گفت: سپس با آنچه من اقدامات ترکیبی نگرانکنندهتر مینامم، مانند آنچه در لایپزیگ شاهد بودیم و همچنین آنچه در لهستان دیدهایم، مواجه میشویم.
ویتاکر از اعضای ناتو خواست هوشیار بمانند و در صورت شناسایی اقدامات خصمانه، واکنشی قاطع نشان دهند.
او مدعی شد: اگر بتوانیم مشخص کنیم چه کسی این کار را انجام داده است ــ همانطور که آلمان این کار را انجام داد ــ باید بهصراحت اعلام کنیم که چنین اقدامی غیرقابلقبول است و آن را تحمل نخواهیم کرد.
ویتاکر همچنین هشدار داد که زیرساختهای حیاتی، از جمله تأسیسات انرژی، ممکن است هدف قرار گیرند و مقامهای ملی باید این مراکز را تحت نظارت داشته باشند.
او گفت واکنش به چنین اقداماتی در درجه نخست مسئولیت دولتهای ملی است، اما واشنگتن در کنار متحدانی خواهد ایستاد که با این اقدامات مواجه میشوند.
آلمان سرویسهای اطلاعاتی روسیه را به برنامهریزی برای حادثه پهپادی ۵ اوت در فرودگاه لایپزیگ متهم کرده و مجموعهای از اقدامات را نیز اعلام کرده است؛ از جمله تعطیلی کنسولگری روسیه در بن و پایان دادن به توافق مربوط به مراکز فرهنگی و اطلاعرسانی روسیه از جمله خانه روسیه در برلین.
روسیه این اتهامات «بیاساس، مضحک و غیرمنطقی» را رد کرده است. سفارت روسیه در آلمان اعلام کرد برلین هیچ مدرکی ارائه نکرده و اقدامات آلمان را تشدیدی بیسابقه در روابط دو جانبه دانست.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز هشدار داد که آلمان پاسخی متناسب دریافت خواهد کرد.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه نیز اتهامات آلمان را رد کرده و گفته است ادعاهای برلین درباره تلاش برای حمله پهپادی، عمدتاً تحت تأثیر شرایط سیاسی داخلی آلمان مطرح شدهاند.
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