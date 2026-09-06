به گزارش خبرنگار مهر، جواد باقری پیش از ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه مسابقات قرآن شبکه بهداشت و درمان کشور که در سالن اجتماعات دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار شد، با اشاره به شرایط کشور طی یک سال گذشته، اظهار کرد: با وجود مسائل ناشی از جنگ و ناپایداری فضای مجازی، تلاش شد رویدادی معنوی و فرهنگی در محیط دانشگاههای علوم پزشکی و جامعه بهداشت و درمان کشور با شایستگی برگزار شود.
وی ضمن قدردانی از خانواده بزرگ نظام سلامت، بهویژه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود برای میزبانی مراسم اختتامیه این رویداد فرهنگی و معنوی، افزود: تلاش شده است با برگزاری این رویداد، زمینه توسعه معنویات در شبکه بهداشت و درمان کشور فراهم شود.
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با بیان اینکه برگزاری چنین جشنواره بزرگ قرآنی با این سطح کمی و کیفی نیازمند همت مجموعه وزارت بهداشت بود، تأکید کرد: این رویداد پس از ۲۹ سال، وارد سیامین سال فعالیت خود در مجموعه وزارت بهداشت شد و این دوره از نظر کمی و کیفی، شرایط مطلوبی داشت.
باقری با اشاره به استقبال گسترده جامعه هدف از سیامین جشنواره قرآنی شبکه بهداشت و درمان و خانواده نظام سلامت، گفت: خانواده بهداشت و درمان کشور در کنار رشادتها و ایثارگریها، دستاوردهای بزرگی نیز در زمینه قرآنپژوهی دارند که امروز حاصل آن را در سیامین رویداد قرآنی نظام سلامت کشور شاهد هستیم.
وی با بیان اینکه خانواده بهداشت و درمان و نظام سلامت، بهویژه طی یک سال اخیر، ایثارگریهای فراوانی داشته است، افزود: از خانواده بزرگی که هم در عرصه تحصیل و هم در خدمت و مجاهدت در میدان حضور دارد، جز برگزاری رویدادهای فرهنگی با چنین وسعت و کیفیتی انتظار نمیرود و این تلاشها قابل تقدیر است.
رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره به اهداف برگزاری این برنامهها، بیان کرد: پیوند میان آموزههای قرآن کریم و اهل بیت(ع) با نظام سلامت و خدمترسانی در این عرصه، از اهداف چنین برنامههای معنوی است و جشنواره قرآنی نظام سلامت کشور نیز با کیفیت مطلوبی برگزار شد.
باقری با تأکید بر اینکه عشق و ایثار از ویژگیهای خدمترسانی در خانواده نظام سلامت است، خاطرنشان کرد: قرآن کریم سبب میشود این خدمترسانی در ابعاد مختلف به اوج و قله خود برسد.
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