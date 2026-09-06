علی متقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح «پروژه مهر» و با هدف ارتقای زیرساخت‌ها و خدمات پرورشی در مدارس سطح استان، اقدامات متعددی در حوزه‌های فرهنگی، مذهبی و هدایت تحصیلی دانش‌آموزان انجام شده است.

وی افزود: در بخش تجهیز فضاهای مذهبی مدارس، ۳ هزار و ۵۰۰ متر فرش سجاده‌ای و ۲ هزار و ۵۰۰ متر موکت توزیع شده است که این اقدام با هدف گسترش فرهنگ اقامه نماز و ارتقای کیفیت فضاهای عبادی مدارس صورت گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی ادامه داد: همچنین در راستای توسعه نمازخانه‌های مدارس، ۳۶ باب نمازخانه جدید احداث و به بهره‌برداری رسیده تا دسترسی دانش‌آموزان به فضای مناسب برای اقامه فرایض دینی افزایش یابد.

متقیان در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه هدایت تحصیلی دانش‌آموزان گفت: ۱۲ هزار و ۷۵۹ نمونه‌برگ هدایت تحصیلی برای دانش‌آموزان صادر شده است. این فرایند بر اساس نتایج آزمون‌های رغبت و توانایی در سامانه نماد و با توجه به تحلیل نمرات و عملکرد تحصیلی سه‌ساله دانش‌آموزان در پایه‌های هفتم، هشتم و نهم انجام شده است.

وی تصریح کرد: در راستای ارتقای سامانه هدایت تحصیلی در «مای مدیو» نیز معرفی ۴۹ رشته در زمینه‌های فنی و کاردانش، تولید محتوای آموزشی و اینفوگرافیک، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و جلسات مشاوره فردی توسط مشاوران مدارس و کمک به انتخاب آگاهانه مسیر تحصیلی دانش‌آموزان در دستور کار قرار گرفته است.

متقیان بیان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف فراهم‌کردن محیطی مناسب‌تر برای فعالیت‌های تربیتی و مذهبی، افزایش دسترسی دانش‌آموزان به امکانات پرورشی و همچنین کمک به انتخاب آگاهانه مسیر تحصیلی آنان در مدارس خراسان شمالی انجام شده است.