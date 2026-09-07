حجت‌الاسلام سعدالله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسجد از دیرباز محور فعالیت‌های دینی و اجتماعی در محلات بوده و امروز نیز می‌تواند با استفاده از ظرفیت جوانان، نوجوانان، هیئت‌های مذهبی و فعالان فرهنگی، نقش مؤثری در ارتقای فرهنگی جامعه ایفا کند.

وی افزود: یکی از رویکردهای مهم در فعالیت‌های فرهنگی، حضور دادن نسل جوان و نوجوان در برنامه‌های مسجد است؛ چراکه اگر زمینه مشارکت این قشر فراهم شود، بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی با انگیزه و پویایی بیشتری دنبال خواهد شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با تأکید بر ضرورت تنوع‌بخشی به برنامه‌های مساجد عنوان کرد: برنامه‌های فرهنگی نباید تنها به مناسبت‌های خاص محدود شود، بلکه باید در طول سال و متناسب با نیازهای مختلف اقشار جامعه، به‌ویژه جوانان و خانواده‌ها، استمرار داشته باشد.

جمادیان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت امامان جماعت، هیئت‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی و گروه‌های مردمی می‌تواند به تقویت فعالیت‌های مساجد کمک کند و زمینه ارتباط بیشتر مردم با این پایگاه‌های دینی و فرهنگی را فراهم آورد.

وی در پایان گفت: اداره تبلیغات اسلامی از فعالیت‌های فرهنگی و مردمی مساجد حمایت می‌کند و امیدواریم با مشارکت فعال مردم و مجموعه‌های فرهنگی، شاهد رونق بیشتر برنامه‌های مسجد محور در شهرستان بیجار باشیم.