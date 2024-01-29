فعالیت۲۰۰ هیات مذهبی در بیجار

حجت الاسلام سعد الله جمادیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به فعالیت هیأت‌های مذهبی در بیجار اظهار کرد: شهرستان بیجار با داشتن ۲۳۴ هیأت مذهبی سطح شهرستان بیجار پیشتاز در عرصه فرهنگی و دینی است و جوانان بسیاری مشغول ارائه خدمات دین و مذهبی در این هیأت‌ها هستند.

وی افزود: فعالیت هیئت‌های مذهبی شهرستان بیجار در برپایی با شکوه عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) کم نظیر است بیش از ۵۰ هیئت مذهبی خانگی و بیش از ۳۰ هیئت مذهبی مخصوص خواهران هم در سطح شهر بیجار در حال فعالیت هستند.

حجت الاسلام جمادیان به فعالیت‌های مذهبی در سطح روستاهای شهرستان بیجار اشاره کرد و گفت: هم اکنون بیش از ۱۳۰ هیئت مذهبی در سطح روستاهای شهرستان بیجار مراسم مذهبی و عزاداری ابا عبدالله الحسین (ع) را برگزار می‌کنند.

نقش کلیدی هیأت‌های مذهبی در راستای پیشبرد اهداف انقلاب

وی به نقش کلیدی هیئت‌های مذهبی در راستای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی اشاره و بیان کرد: هیئت‌های مذهبی نقش مؤثری در پیشبرد اهداف داشته که با نظارت اداره تبلیغات اسلامی برنامه‌های مناسبتی را به بهترین نحو ممکن انجام خواهند داد.

حجت‌الاسلام جمادیان به اهداف این اداره را برای رسیدن به اهداف والای دینی و اسلامی را ترویج باورهای دینی و ارزش‌های اسلامی، تقویت فعالیت‌های قرآنی برای تقویت بعد معنوی جامعه، تلاش برای ایجاد محیط فرهنگی در بیجار و کمک به رشد و شکوفایی جوانان و نوجوانان در سطح شهرستان عنوان کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیجار با اشاره به برخی از وظایف شورای هیأت‌های مذهبی مانند مسئولیت ساماندهی و نظارت هیأت‌های مذهبی و حل اختلافات و مشاوره به جوانان، بیان داشت: انتخابات شورای هیأت‌های مذهبی در راستای اهداف فرهنگی نظام و نهاد سازی غیر دولتی و تقویت اقشار تأثیرگذار و عموم مردم در بحث فرهنگ دینی برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام جمادیان خاطر نشان کرد: ترویج باورهای دینی و ارزش‌های اسلامی، تقویت فعالیت‌های قرآنی برای تقویت بعد معنوی جامعه، تلاش برای ایجاد محیط فرهنگی در بیجار و کمک به رشد و شکوفایی جوانان و نوجوانان در سطح شهرستان از جمله اهداف این اداره برای رسیدن به اهداف دینی و اسلامی است.