سرهات کیلیچ بازیگر مشهور ترکیه درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیوز، سرهات مصطفی کیلیچ که با ایفای نقش شخصیت «ارگون پلاک» در سریال تلویزیونی «سکسنر» (دهه هشتاد) به شهرت رسید، با مرگی ناگهانی و مشکوک، طرفدارانش را غمگین کرد.

کیلیچ بازیگر مشهور تئاتر، سینما و تلویزیون ترکیه که ۵۱ ساله بود و در بسیاری از تولیدات موفق حضور داشت، عصر دیروز در آپارتمانش در منطقه کاغیتانه استانبول، بی‌جان پیدا شد.

مرگ ناگهانی این بازیگر مشهور، طرفدارانش را در سوگ فرو برده و همبازی‌های وی در حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود، غم و اندوه خود را ابراز کردند. کوبیلای آکا، شوکران اووالی و صدف آوجی از جمله چهره‌هایی بودند که با تعریف خاطره‌ای از حضورشان با وی روی صحنه، غم و اندوه خود را ابراز کرد.

در حالی که از پنجشنبه از سرهات کیلیچ خبری نبود، دوست وی اوزلم ای. (۵۰ ساله) دیروز به خانه وی رفت و وقتی جوابی نگرفت، در را با کلیدی که داشت باز کرد و وارد خانه کیلیچ شد و او را بی‌حرکت روی مبل اتاق نشیمن یافت.

وی با مرکز تماس اورژانس ۱۱۲ تماس گرفت و درخواست کمک کرد و تیم پزشکی که به آدرس اعزام شد، پس از معاینه خبر فوت کیلیچ را اعلام کرد. اوزلم اظهار کرد این بازیگر مبتلا به لنفوم بود و او از روز پنجشنبه از وی خبری نداشت.

سرهات کیلیچ، که برای فصل هفتم سریال «تشکیلات» با شرکت تولید به توافق رسیده بود، سوم سپتامبر به دلیل مشکلات سلامتی در فیلمبرداری حضور نیافت و قبل از شروع پروژه با آن خداحافظی کرد.

در حالی که معاینه اولیه جسد اثری از بریدگی یا جراحت نداشت و زخم‌های باز ناشی از اقدام خشونت‌آمیز هم دیده نشد، اما کبودی‌هایی در اطراف چشم‌ها، بازوها و پاها ثبت شد و به گزارش خبرگزاری IHA، تیم‌ها در جریان تحقیقات خود در خانه کیلیچ مواد مخدر پیدا کردند.

تیم پلیس تحقیقات در مورد مرگ کیلیچ را آغاز کرد و پیکر بازیگر فقید برای کالبدشکافی و تعیین علت دقیق مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.