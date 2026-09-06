به گزارش خبرگزرای مهر، احمدرضا دوراندیش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در دویست و بیست وهفتمین جلسه کمیته کاردانش با حضور اعضای این کمیته در سـالن جلسـات این دبیرخانه تشـکیل شد، حضور پیدا کرد و گفت: به استناد مصوبات بند یک جلسه ۹۲۶ و جلسه ۶۷۷ شورای عالی آموزش و پرورش موضوع آیین نامه تشکیل کمیته برنامه های درسی شاخه کاردانش؛ رشته «گردشگری و مهمان نوازی-هتلداری با کدرشته ۱۰۱۵۱ به تصویب رسید.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: رشته «گردشگری و مهمان‌نوازی ـ هتلداری» با رویکرد تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد برای صنعت گردشگری و خدمات اقامتی طراحی شده است. هنرجویان در این رشته با مهارت‌های ارائه خدمات حرفه‌ای به گردشگران و مهمانان، پذیرش و میزبانی، ارتباط مؤثر، کار تیمی، تشریفات و استانداردهای خدمات هتلداری آشنا می‌شوند.

وی تصریح کرد: این رشته با توجه به ماهیت خدمات ‌محور و پویای صنعت گردشگری، زمینه کسب شایستگی‌های حرفه‌ای و ورود هنرجویان به مشاغل مرتبط با هتل‌ها، مراکز اقامتی، مجموعه‌های گردشگری و سایر واحدهای ارائه ‌دهنده خدمات مهمان‌نوازی را فراهم می‌کند.

دوراندیش در ادامه تاکید کرد: وزارت میراث فرهنگی، گردشـگری و صـنایع دستی به عنوان دسـتگاه متولی حرفه، مسـئولیت اسـتاندارد، ارزشـیابی و صـدور گواهینـامه آموزشی این رشته را بر عهده خواهد داشت.

معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در ادامه گفت: این مصوبه برای اجرا از سال تحصیلی ۱۴۰۶ – ۱۴۰۵ به معاونت متوسطه اعلام شده است.