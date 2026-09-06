باخت النصر در شب بد مهدی قائدی در امارات

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال النصر امارات در دیداری از رقابت‌های لیگ امارات برابر عجمان با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد؛ دیداری که مهدی قائدی ۷۵ دقیقه در ترکیب النصر حضور داشت اما نتوانست مانع شکست تیمش شود.

قائدی که در ترکیب اصلی النصر به میدان رفت، در نیمه نخست دو موقعیت مناسب گلزنی داشت، اما در استفاده از این فرصت‌ها ناکام ماند تا یکی از چهره‌های ناکام این مسابقه لقب بگیرد.

النصر در این دیدار یک گل به ثمر رساند، اما عجمان با ثبت دو گل توانست برتری خود را حفظ کرده و سه امتیاز مسابقه را به دست آورد. قائدی نیز در دقیقه ۷۵ از زمین مسابقه خارج شد و نتوانست در دقایق پایانی برای تغییر نتیجه به تیمش کمک کند.