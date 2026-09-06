بازنگری طرح تفصیلی کلارآباد؛سند ارتقای توسعه بخش زنان تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور شامگاه یکشنبه در حاشیه ششمین نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان که با حضور استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست مجموعه‌ای از طرح‌های مرتبط با کاربری اراضی و توسعه شهری و روستایی پس از بررسی‌های کارشناسی در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: بخشی از طرح‌های مطرح‌شده که از نظر کارشناسی مانعی برای روند توسعه نداشتند، به تصویب رسیدند و مواردی که نیازمند بررسی بیشتر بود نیز برای انجام مطالعات دقیق‌تر و رفع موانع احتمالی، به بررسی مجدد موکول شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران با اشاره به وضعیت شهر کلارآباد، بازنگری طرح تفصیلی این شهر را یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در نشست عنوان کرد و گفت: کلارآباد علاوه بر جمعیت ثابت، با جمعیت شناور قابل توجهی روبه‌رو است و این مسئله ضرورت بازنگری در طرح تفصیلی و پیش‌بینی ظرفیت‌های جدید توسعه‌ای را دوچندان کرده است.

کریم‌پور ادامه داد: در جریان بررسی طرح تفصیلی کلارآباد، موضوعات کارشناسی مختلفی مطرح و تصمیماتی برای تسهیل روند توسعه شهر اتخاذ شد؛ البته بخشی از موضوعات نیز به صورت مشروط مورد موافقت قرار گرفت تا پس از بازدید میدانی از سه شهر غربی استان و بررسی شرایط موجود، تصمیم نهایی درباره آنها اتخاذ شود.

حریم شهر ارطه پس از سال‌ها تعیین تکلیف شد

وی همچنین از تعیین حریم شهر ارطه خبر داد و بیان کرد: موضوع حریم این شهر پس از سال‌ها بازنگری و بررسی شد و محدوده‌های پیشنهادی پیش از طرح در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، در کارگروه تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته بود.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران افزود: پس از بررسی‌های انجام‌شده در نشست شورا، تعیین حریم شهر ارطه نیز به تصویب اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسید.

سند ارتقای توسعه بخش زنان مازندران تصویب شد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران همچنین به تصویب سند ارتقای توسعه بخش زنان استان اشاره کرد و گفت: این سند پس از طرح و بررسی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تصویب رسید.

کریم‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در جشنواره شهید رجایی، اظهار کرد: عملکرد دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴، مبنای ارزیابی در جشنواره شهید رجایی سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

وی با تشریح محورهای ارزیابی دستگاه‌ها افزود: استفاده از ظرفیت‌های قانون تأمین مالی و جذب اعتبارات ملی، خدمات‌رسانی و پشتیبانی در جریان جنگ ۱۲ روزه تحمیلی، رضایتمندی مردم، مدیریت بحران، مدیریت انرژی و کاهش ناترازی انرژی، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ارتقای بهره‌وری، توسعه اقتصاد دیجیتال، رشد و توسعه استان، محرومیت‌زدایی و عملکرد سامانه فواد ۱۲۸ از جمله شاخص‌های مورد ارزیابی در این جشنواره است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران بر ضرورت توجه دستگاه‌های اجرایی به این شاخص‌ها تأکید کرد و گفت: دستگاه‌ها باید از هم‌اکنون نسبت به ثبت و مستندسازی اقدامات خود در محورهای تعیین‌شده اقدام کنند تا ارزیابی عملکرد آنها با مستندات دقیق انجام شود.