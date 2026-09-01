به گزارش خبرنگار مهر، تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قالب سفری ۱۰ روزه و با هدف افزایش نشاط اجتماعی، غنیسازی اوقات فراغت و توسعه عدالت فرهنگی و آموزشی، از روز یکشنبه ۱۵ شهریور وارد استان گیلان میشود.
سجاد کوچکنژاد، سرپرست ادارهکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها با اعلام این خبر اظهار کرد: در این سفر برنامههای متنوع فرهنگی و هنری برای کودکان، نوجوانان و خانوادهها در مناطق مختلف استان اجرا خواهد شد.
اجرای «آش سنگ» و برگزاری برنامههای فرهنگی
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده برای این سفر افزود: اجرای نمایش «آش سنگ» به کارگردانی زهرا مریدی با محوریت «همدلی»، قصهگویی، نمایش فیلم، معرفی خلاقانه کتاب، شعرخوانی و برگزاری مسابقههای فرهنگی از جمله برنامههای تماشاخانه سیار کانون در گیلان است.
سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان ادامه داد: تلاش شده است برنامهها متناسب با نیاز و علایق مخاطبان کودک و نوجوان طراحی شود تا علاوه بر ایجاد فضای شاد و بانشاط، زمینه آشنایی بیشتر آنان با فعالیتهای فرهنگی و هنری فراهم شود.
تماشاخانه سیار در مناطق روستایی و کمبرخوردار
کوچکنژاد با بیان اینکه تماشاخانه سیار کانون در این سفر به نقاط مختلف گیلان خواهد رفت، گفت: رودسر، سیاهکل، آستانه اشرفیه، کیاشهر، لشتنشا، کوچصفهان، خمام، خشکبیجار، رشت، شفت، صومعهسرا، فومن، ماسال، تالش، رستمآباد و رودبار از جمله مقصدهای این تماشاخانه سیار هستند.
وی تأکید کرد: تمرکز اصلی این حرکت فرهنگی بر مناطق روستایی و کمبرخوردار است تا کودکان و نوجوانان این مناطق نیز از فرصتهای فرهنگی و هنری بهرهمند شوند و گامی مؤثر در مسیر تحقق عدالت فرهنگی برداشته شود.
کانونیاران و خبرنگاران نوجوان در کنار تماشاخانه سیار
سرپرست کانون پرورش فکری گیلان با اشاره به حمایت ادارهکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان و همکاری مجموعههای فعال استان در اجرای این برنامه بیان کرد: در این سفر از ظرفیت کانونیاران و خبرنگاران نوجوان کانون نیز استفاده خواهد شد.
کوچکنژاد افزود: حضور و مشارکت نوجوانان در این رویداد فرهنگی میتواند زمینه تقویت نقش آنان در کنشگری اجتماعی، انتقال پیامهای فرهنگی و ایفای نقش به عنوان سفیران فرهنگی را فراهم کند.
گفتنی است تماشاخانه سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همزمان با ماه ربیعالاول سفر خود را آغاز کرده و پیش از ورود به گیلان، مهمان استانهای گلستان و مازندران بوده است.
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