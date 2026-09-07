روز فرهنگی کرج باید به رویدادی چندروزه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور، فرماندار شهرستان کرج، در سومین جلسه هماهنگی و نخستین پیش‌همایش روز بزرگداشت کرج که در سالن همایش دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج برگزار شد، اظهار کرد: از همه عزیزانی که با وجود گرمای هوا برای حضور در این جلسه وقت گذاشتند، قدردانی می‌کنم و بابت شرایط نامناسب سالن نیز عذرخواهی دارم.

وی با اشاره به موضوع راه‌اندازی دبیرخانه دائمی روز کرج افزود: یکی از مباحثی که سال گذشته مطرح شد، ایجاد دبیرخانه دائمی برای این مناسبت بود و امروز خوشحالم که در جمع بسیاری از کرجی‌هایی هستم که سال‌هاست آنها را می‌شناسم و به آنها ارادت دارم.

فرماندار کرج با بیان اینکه کرج مرکز استان البرز است، عنوان کرد: بخش قابل توجهی از جمعیت استان در شهرستان کرج سکونت دارند و به همین دلیل هر برنامه‌ای که با عنوان روز کرج برگزار می‌شود، می‌تواند ظرفیت و هویت فرهنگی همه استان را نیز نمایندگی کند.

مهرور ادامه داد: هدف ما این نیست که برنامه روز کرج تنها در یک روز و در قالب یک مراسم چندساعته برگزار شود. معتقدم باید یک جریان فرهنگی ایجاد کنیم و برای این مناسبت برنامه‌ای چندروزه با زیرگروه‌های مختلف داشته باشیم.

وی گفت: کرج دارای بزرگان، مشاهیر، شعرا، نویسندگان، هنرمندان، خبرنگاران و شهدای بسیاری است که هر کدام بخشی از هویت این شهر را شکل داده‌اند و باید در برنامه‌های روز کرج مورد توجه قرار گیرند.

روستاها بخش مهمی از هویت کرج و البرز هستند

فرماندار کرج با اشاره به پیشینه روستایی بخش زیادی از مناطق استان البرز بیان کرد: اگر به چند دهه گذشته بازگردیم، بخش قابل توجهی از جمعیت این استان در روستاها زندگی می‌کردند و امروز نیز تعداد زیادی روستا در استان داریم که فرهنگ، آداب، سنن و هویت تاریخی ما به آنها بازمی‌گردد.

وی افزود: در حوزه‌های مختلف از جمله پوشاک، غذا، رفتار اجتماعی، آموزش، ادبیات و آداب و رسوم، حرف‌های زیادی برای گفتن داریم و روز کرج باید فرصتی برای معرفی این ظرفیت‌ها باشد.

مهرور تأکید کرد: اگر قرار است مرکز استان برنامه‌ای برای روز کرج برگزار کند، همه شهرستان‌ها و روستاهای استان باید در آن سهیم باشند. در همین راستا دست یاری خود را به سوی همه مردم، فعالان فرهنگی، هنری و اجتماعی دراز می‌کنیم تا مراسمی در شأن استان البرز و شهر کرج برگزار شود.

رسانه‌ها نقش مهمی در معرفی هویت کرج دارند

فرماندار شهرستان کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش خبرنگاران در معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شهر اظهار کرد: خبرنگاران همیشه و همه جا در کنار مسئولان هستند و وظیفه مهم اطلاع‌رسانی و انعکاس رویدادها را بر عهده دارند.

وی با اشاره به برنامه‌ای که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شده بود، گفت: در آن برنامه تلاش کردیم بخشی از ظرفیت‌های بومی و غذایی کرج را نیز به خبرنگاران معرفی کنیم؛ چراکه برخی از غذاهای سنتی و بومی منطقه حتی برای افرادی که سال‌ها در این شهر زندگی کرده‌اند، ناشناخته است.

غذا و فرهنگ بومی بخشی از هویت کرج

مهرور با تأکید بر اینکه معرفی غذاهای سنتی نیز بخشی از حفظ هویت فرهنگی است، افزود: ممکن است غذایی در یک منطقه سال‌ها وجود داشته باشد اما نسل جدید و حتی برخی افرادی که سال‌ها در شهر زندگی کرده‌اند، آن را نشناسند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از رسالت‌های رسانه‌ها این است که چنین ظرفیت‌هایی را در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات معرفی کنند تا این میراث فرهنگی از نسلی به نسل دیگر منتقل شود.

فرماندار کرج تأکید کرد: غذا یکی از مواردی است که هر روز با زندگی مردم ارتباط دارد و می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های فرهنگی و هویتی یک منطقه مورد توجه قرار گیرد.

مهرور در پایان گفت: تلاش می‌کنیم با مشارکت دستگاه‌های مختلف، اصحاب فرهنگ و هنر، رسانه‌ها و مردم، برنامه روز بزرگداشت کرج را به رویدادی فراتر از یک مراسم مناسبتی تبدیل کنیم تا فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها، مشاهیر، آداب و رسوم و هویت تاریخی این شهر و استان باشد.