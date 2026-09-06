به گزارش خبرگزاری مهر، سید شاهرخی در جلسه شورای پدافند غیرعامل لرستان با تأکید بر اینکه تکمیل راهآهن لرستان یکی از ضرورتهای حوزه پدافند غیرعامل در کشور است، اظهار داشت: این مسیر از نظر ایمنی شرایط مناسبی ندارد؛ ولی بااینوجود و با تلاشهای مجموعه استان، محور خرمآباد - معمولان در مسیر جنوبی استان آماده افتتاح است.
وی ادامه داد: ۶۰ کیلومتر از این مسیر برای تکمیل کریدور مرکز به جنوب کشور باقیمانده و لازم است بهعنوان یکی از پروژههای اولویتدار کشور دیده شود.
استاندار لرستان، گفت: در صورت وقوع بحران، برقراری جریان ارتباطی از مرکز با جنوب کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند توجه ویژه حوزه پدافند غیرعامل کشور به این محور، هستیم.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود، راهآهن را یکی از مهمترین مطالبات مردم استان عنوان کرد و گفت: خط ریلی موجود در استان مربوط به چند دهه گذشته است و یکخطه بودن و فرسودگی بخشی از زیرساختها، مشکلاتی را در حملونقل ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد: تکمیل حدود ۱۴۰ کیلومتر باقیمانده از راهآهن در لرستان میتواند این استان را به کریدور ریلی شمال به جنوب متصل کند و مسیر ارتباطی به اندیمشک، بندر امام و جنوب کشور را تکمیل کند.
استاندار لرستان، گفت: این پروژه علاوه بر آثار اقتصادی برای توسعه لرستان، از منظر پدافندی نیز دارای اهمیت فوقالعادهای است.
شاهرخی، افزود: انتظار داریم این موضوع از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور، مورد پیگیری ویژه قرار بگیرد؛ زیرا تکمیل این مسیر یکی از محورهای موردتأکید وزارت راه و شهرسازی نیز است.
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