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۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۱۳

تکمیل راه‌آهن لرستان ضرورت‌ حوزه پدافند غیرعامل در کشور است

تکمیل راه‌آهن لرستان ضرورت‌ حوزه پدافند غیرعامل در کشور است

خرم‌آباد - استاندار لرستان، تأکید کرد: تکمیل راه‌آهن لرستان یکی از ضرورت‌های حوزه پدافند غیرعامل در کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید شاهرخی در جلسه شورای پدافند غیرعامل لرستان با تأکید بر اینکه تکمیل راه‌آهن لرستان یکی از ضرورت‌های حوزه پدافند غیرعامل در کشور است، اظهار داشت: این مسیر از نظر ایمنی شرایط مناسبی ندارد؛ ولی بااین‌وجود و با تلاش‌های مجموعه استان، محور خرم‌آباد - معمولان در مسیر جنوبی استان آماده افتتاح است.

وی ادامه داد: ۶۰ کیلومتر از این مسیر برای تکمیل کریدور مرکز به جنوب کشور باقیمانده و لازم است به‌عنوان یکی از پروژه‌های اولویت‌دار کشور دیده شود.

استاندار لرستان، گفت: در صورت وقوع بحران، برقراری جریان ارتباطی از مرکز با جنوب کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و نیازمند توجه ویژه حوزه پدافند غیرعامل کشور به این محور، هستیم.

شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود، راه‌آهن را یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم استان عنوان کرد و گفت: خط ریلی موجود در استان مربوط به چند دهه گذشته است و یک‌خطه بودن و فرسودگی بخشی از زیرساخت‌ها، مشکلاتی را در حمل‌ونقل ایجاد کرده است.

وی تأکید کرد: تکمیل حدود ۱۴۰ کیلومتر باقی‌مانده از راه‌آهن در لرستان می‌تواند این استان را به کریدور ریلی شمال به جنوب متصل کند و مسیر ارتباطی به اندیمشک، بندر امام و جنوب کشور را تکمیل کند.

استاندار لرستان، گفت: این پروژه علاوه بر آثار اقتصادی برای توسعه لرستان، از منظر پدافندی نیز دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است.

شاهرخی، افزود: انتظار داریم این موضوع از سوی سازمان پدافند غیرعامل کشور، مورد پیگیری ویژه قرار بگیرد؛ زیرا تکمیل این مسیر یکی از محورهای موردتأکید وزارت راه و شهرسازی نیز است.

کد مطلب 6939441

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