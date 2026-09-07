به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان، با اشاره به شرایط جوی استان در روز دوشنبه شانزدهم شهریورماه اظهار کرد: طی امروز در ساعات بعدازظهر، در مناطقی از محدوده دریایی استان افزایش سرعت باد پیش‌بینی می‌شود و در ارتفاعات نیز رشد ابر و وقوع رگبار تابستانه باران همراه با رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی افزود: در ساعات بعدازظهر و شب، ارتفاعات استان به‌ویژه در شهرستان‌های بشاگرد و حاجی‌آباد تحت تأثیر رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای قرار خواهند گرفت.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، افزایش سرعت باد، وقوع گردوغبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است.

حمزه‌نژاد با توصیه به شهروندان و طبیعت‌گردان گفت: با توجه به احتمال وقوع رگبار و روان‌آب، از صعود به ارتفاعات و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌های فصلی در مناطق مستعد خودداری شود.

وی درباره وضعیت دریایی استان نیز گفت: دریا از ساعات صبح تا ظهر امروز نسبتاً آرام خواهد بود، اما از بعدازظهر با وزش باد نسبتاً شدید جنوب‌غربی تا شمال‌غربی، محدوده تنگه هرمز و شرق خلیج فارس مواج خواهد شد.

حمزه‌نژاد تصریح کرد: بیشینه سرعت باد در این مناطق به حدود ۴۰ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج به ۱۵۰ سانتی‌متر خواهد رسید.

وی افزود: در برخی نقاط دریایی استان نیز احتمال وقوع گردوغبار و کاهش موقت دید افقی وجود دارد و به مسئولان بنادر توصیه می‌شود تمهیدات لازم را برای تردد ایمن شناورها اتخاذ کنند.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد شماره ۳۲ گفت: روز سه‌شنبه نیز در ساعات بعدازظهر و شب، ناپایداری‌های جوی در ارتفاعات و ناپایداری دریایی در محدوده تنگه هرمز و شرق خلیج فارس ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان و فعالان دریایی خواست با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، نسبت به مخاطرات احتمالی ناشی از رگبار، تندباد و مواج شدن دریا هوشیار باشند.

حمزه‌نژاد در پایان درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: دمای هوا طی امروز و فردا بین یک تا ۲ درجه سانتی‌گراد نوسان خواهد داشت و تغییر محسوسی در دمای استان پیش‌بینی نمی‌شود.