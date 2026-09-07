الهه طالبی بخشدار بلده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری نشست مشترک با مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان نور، دهیاران و کارشناسان فنی بخش اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های روستایی و تسهیل فرآیندهای اداری مرتبط با ساخت‌وساز از محورهای مهم این نشست بود.

وی افزود: در راستای کاهش مراجعات مردم، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و سرعت‌بخشی به امور اداری، فرآیند پیگیری مجوزهای ساخت‌وساز در بخش بلده در قالب یک طرح پایلوت به صورت سامانه‌ای اجرا خواهد شد و پرونده‌های فیزیکی از این چرخه حذف می‌شوند.

بخشدار بلده همچنین به اقدامات انجام شده در حوزه تثبیت مالکیت اراضی روستایی اشاره کرد و گفت: تاکنون ۲ هزار و ۲۲۲ سند در قالب سند یکپارچه روستایی توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در بخش بلده صادر شده و ۱۲ روستا نیز شرایط لازم برای اجرای این طرح را دارند.

طالبی ادامه داد: بازنگری طرح‌های هادی روستاهای بخش بلده نیز با رویکرد ویژه در حال پیگیری است و تلاش می‌شود نیازهای روز روستاها و مسائل مرتبط با توسعه کالبدی آنها در این بازنگری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بنیاد مسکن در اجرای طرح‌های توسعه‌ای تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آمادگی خود را برای اجرای پروژه‌های مشارکتی در روستاهایی که دارای طرح هادی مصوب هستند، اعلام کرده است.

بخشدار بلده همچنین درباره تسهیلات حوزه مسکن روستایی گفت: پرداخت تسهیلات ساخت مسکن روستایی بدون محدودیت و تا سقف پنج میلیارد ریال با نرخ سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله ادامه دارد و متقاضیان می‌توانند از این ظرفیت برای نوسازی و احداث واحدهای مسکونی استفاده کنند.

طالبی در پایان بر ضرورت تسریع در بررسی و پاسخگویی به پرونده‌های تغییر کاربری تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مرتبط برای کوتاه شدن فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها شد.