آغاز طرح نظارتی تعزیرات حکومتی گیلان همزمان با بازگشایی مدارس

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به ایام بازگشایی مدارس اظهار کرد: با توجه به افزایش تقاضای عمومی برای کالاهایی همچون نوشت‌افزار، دفتر، کیف، کفش، پوشاک و سایر ملزومات آموزشی، طرح نظارتی ویژه‌ای در سطح استان گیلان اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، کنترل مطلوب بازار، شفاف‌سازی قیمت‌ها و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی از سوی افراد سودجو در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان تصریح کرد: در این طرح، رعایت ضوابط قیمت‌گذاری، درصدهای سود مصوب در بخش‌های عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، درج قیمت روی کالا و صدور فاکتور فروش معتبر و رسمی به صورت دقیق مورد پایش و نظارت قرار خواهد گرفت.

امینی ادامه داد: نظارت بر زنجیره تولید، تأمین و عرضه اقلام مورد نیاز دانش‌آموزان نیز به صورت مستمر در سطح استان انجام می‌شود تا از بروز تخلفات و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: این دستورالعمل از تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵ تا ۱۰ مهرماه ۱۴۰۵ در سطح استان گیلان قابل اجرا است و بازرسی‌ها و اقدامات نظارتی در این بازه زمانی با جدیت دنبال خواهد شد.