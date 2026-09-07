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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۸

پزشکیان فرارسیدن سالگرد استقلال تاجیکستان را تبریک گفت

پزشکیان فرارسیدن سالگرد استقلال تاجیکستان را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی فرا رسیدن سی‌وپنجمین سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان را به رئیس‌جمهور، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در پیام تبریک خود به آقای امامعلی رحمان، رئیس‌جمهور تاجیکستان، با تأکید بر پیوندهای دیرینه تاریخی، فرهنگی، زبانی و اشتراکات تمدنی دو کشور، این سرمایه‌های مشترک را زمینه‌ساز تعمیق و گسترش هرچه بیشتر مناسبات برادرانه دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران، توسعه همکاری‌های همه‌جانبه با تاجیکستان را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده و بر عزم راسخ خود برای تقویت این روابط در جهت منافع متقابل، تأمین ثبات و امنیت منطقه و اعتلای فرهنگ و ادب مشترک تأکید دارد.

متن پیام تبریک رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای امامعلی رحمان

رئیس جمهور محترم تاجیکستان

فرارسیدن سی‌وپنجمین سالروز استقلال جمهوری تاجیکستان را که تجلی‌گاه حاکمیت ملی و مبدأ تحولات بنیادین در مسیر توسعه و اعتلای آن کشور بوده است، به جناب‌عالی، دولت و ملت هم‌فرهنگ و هم‌زبان جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک می‌گویم.

این رویداد فرخنده، یادآور اراده راسخ و همت والای ملت تاجیکستان در راه استقلال، عزت و سربلندی است و بی‌گمان این دستاورد بزرگ، مایه مباهات و افتخار تمامی دوستداران فرهنگ و تمدن مشترک‌مان در جهان است.

پیوندهای دیرینه تاریخی، فرهنگی، زبانی و اشتراکات تمدنی دو کشور، همواره سرمایه‌ای عظیم برای تعمیق و گسترش مناسبات برادرانه بوده است. جمهوری اسلامی ایران، توسعه همکاری‌های همه‌جانبه با جمهوری تاجیکستان را در اولویت سیاست خارجی خود قرار داده و بر عزم خود برای تقویت هرچه بیشتر این روابط در جهت منافع متقابل، تأمین ثبات و امنیت منطقه و اعتلای فرهنگ و ادب مشترک تأکید می‌نماید.

اینجانب ضمن تجدید این تبریکات صادقانه و با اغتنام از فرصت، از پیشگاه خداوند متعال، برای جناب‌عالی عمری با عزت، تندرستی و توفیقات روزافزون، و برای ملت دوست و برادر تاجیکستان، سعادت، آبادانی و بهروزی همیشگی آرزومندم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 6939730
هادی رضایی

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