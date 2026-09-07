کوشنر: واشنگتن و تل آویو در خصوص غزه توافق نظر دارند 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، جارد کوشنر فرستاده ویژه آمریکا، اظهار داشت که دولت آمریکا تازه در حال درک ابعاد واقعی رویکرد نظامی در نوار غزه است و آن را «فراتر از تصور» توصیف کرد که موضوع خلع سلاح را به مأموریتی دشوار تبدیل می‌کند.

کوشنر در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی که دیروز در کی‌یف، پایتخت اوکراین برگزار شد، با طرح این ادعا که آمریکا بیش از چهار ماه با جنبش حماس همکاری کرده است، گفت که این جنبش «توافق‌نامه‌ای را امضا کرده که در آن به خلع سلاح و تنش‌زدایی متعهد شده است.»

وی درباره هماهنگی با رژیم صهیونیستی توضیح داد که واشنگتن و تل‌آویو بر سر «هدف نهایی» در نوار غزه توافق دارند، هرچند برخی مسائل سیاسیِ معلق وجود دارد که نیازمند حل و فصل است.

کوشنر برخی از پیچیدگی‌های فعلی در هماهنگی‌ها میان دو طرف را به وضعیت داخلی سرزمین‌های اشغالی نسبت داده و گفت: «آن‌ها انتخابات جنون‌آمیزی دارند و این باعث می‌شود در برخی جنبه‌ها تا حدودی غیرمنطقی رفتار کنند، اما ما بسیار مصمم هستیم و به کار خود برای حل این مسائل ادامه می‌دهیم.»

این اظهارات در چارچوب یک دور دیپلماسی فشرده توسط کوشنر و استیو ویتکاف صورت می‌گیرد که اخیراً شامل دیدارهایی در مسکو و کی‌یف برای مداخله های مجدد آمریکا در پرونده‌های بین‌المللی با ادعای پیشبرد پرونده‌های صلح منطقه‌ای، از جمله جنگ اوکراین و پرونده فلسطین بوده است.

تأکید کوشنر بر «خلع سلاح» مقاومت به عنوان یک شرط اساسی، با مواضع اعلام‌ شده اخیر آمریکا و اسرائیل همخوانی دارد؛ مواضعی که پیش از آغاز هرگونه طرح بازسازی یا راه‌حل‌های سیاسی پایدار، پایان دادن به سلطه نظامی هر گروهی در نوار غزه را شرط می‌دانند.

این بازدید در شرایطی انجام می‌شود که دولت فعلی آمریکا در تلاش است تا شتاب دیپلماتیک لازم را برای حل بحران‌های درهم‌تنیده در خاورمیانه و اروپای شرقی ایجاد کند.