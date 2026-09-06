  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

سفیر آمریکا وزیر خارجه انگلیس را به یهودستیزی متهم کرد

سفیر آمریکا وزیر خارجه انگلیس را به یهودستیزی متهم کرد

سفیر آمریکا در اراضی اشغالی در واکنش به انتقاد وزیر خارجه انگلیس از وضعیت انسانی غزه، دولت انگلیس را به «یهودستیزی» متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی در واکنش به انتقاد اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس از وضعیت انسانی غزه، دولت انگلیس را به «یهودستیزی» متهم کرد؛ اتهامی که پس از اظهارات وزیر خارجه انگلیس درباره ممانعت از دسترسی کودکان فلسطینی به دارو مطرح شد.

اد میلیبند، وزیر خارجه انگلیس در ویدئویی وضعیت غزه را هولناک توصیف کرد و گفت کودکان فلسطینی به‌ دلیل ممانعت از ورود دارو و درمان‌های حیاتی در حال جان باختن هستند.

مایک هاکبی، سفیر آمریکا در اراضی اشغالی در واکنش، دولت انگلیس را به «یهودستیزی» متهم کرد و مدعی شد انتقادات لندن علیه اسرائیل فاقد مبنای واقعی است.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که اختلافات میان لندن و تل‌آویو بر سر جنگ غزه و وضعیت انسانی این منطقه به‌ شدت افزایش یافته است.

کد مطلب 6939263

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اکبر فیجانی IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      گرچه تفکرات و مواضع اد میلیبند وزیر خارجه فعلی انگلیس متعادلتر از وزرای پیشین است، اما موضع گیری ها و اظهارات مقامات بریتانیا در باره وضعیت غزه عموما در راستای منافع آن کشور استعمارگر است نه به منظور حمایت واقعی از فلسطینیان یا مخالفت با رژیم صهیونیستی. واقعیت این است که مقامات انگلیس و بعضی دیگر از کشورهای غربی صرفا برای ظاهرسازی و فرار از عواقب حمایت از رژیم صهیونیستی و شراکت در جنایات آن، هر از گاهی در باره فجایع انسانی در غزه مزورانه اظهار تاسف می کنند یا بیانیه ای بی اثر صادر می کنند.
    • اکبر فیجانی IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۶
      0 0
      پاسخ
      در حالیکه، همراه با آمریکا، عامل اصلی تداوم نسل کشی اسرائیل در سراسر فلسطین و جنایات آن در لبنان و سایر کشورها، انگلیس می باشد. در حقیقت بریتانیا بیشترین نقش را در تشکیل کشور جعلی اسرائیل و قدرت گرفتن آن داشته است. استعمارگران غرب بمنظور تضعیف کشورهای خاورمیانه و تسهیل سلطه و غارت منابع این سرزمین، اسرائیل را ایجاد کردند تا این رژیم با شعله ور نگه داشتن آتش جنگ و بحران در منطقه به تحقق اهداف ضد بشری آنان کمک کند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها