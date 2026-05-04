هوای اهواز و کارون امروز در وضعیت قرمز قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، بر پایه اطلاعات منتشرشده از سوی سامانه پایش کیفی هوا در ساعت ۹ صبح دوشنبه ۱۴ اردیبهشت، کیفیت هوا در ایستگاه‌های فعال استان نشان می‌دهد غلظت ذرات ۲.۵ میکرون در ایستگاه کارون ۱۵۸، ایستگاه اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان در اهواز ۱۵۳، ایستگاه نیوساید ۱۶۲ و ایستگاه پست برق شماره ۳ اهواز ۱۶۶ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده است؛ بنابراین کارون و اهواز در وضعیت ناسالم و قرمز قرار گرفته‌اند.

در همین مدت هوای اندیمشک، دزفول، شوشتر، مسجدسلیمان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر، هندیجان، آغاجاری و بهبهان در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس و در وضعیت نارنجی بوده است.

بر اساس اندازه‌گیری ذرات ۲.۵ میکرون، وضعیت هوای لالی، اندیکا، ملاثانی، دزپارت و آبادان قابل قبول و در محدوده زرد ثبت شده و هیچ‌یک از شهرهای خوزستان در وضعیت پاک قرار نداشته‌اند.