اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال تجهیزات نوین به مدارس استثنایی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر به خبرنگاران رسانههای کردستان از اختصاص ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز مدارس استثنایی استان خبر داد و اظهار کرد: بخشی از این تجهیزات از نوع نوین و بهروز بوده و در راستای بهبود فرآیندهای آموزشی و پرورشی تأمین شده است.
وی با اشاره به تداوم خدمترسانی در شرایط خاص افزود: حتی در ایام جنگ تحمیلی نیز روند ارائه خدمات آموزشی متوقف نشده و تلاش برای ارتقای امکانات مدارس استثنایی با جدیت دنبال میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با بیان اینکه این اعتبار صرف خرید تجهیزات تخصصی شده است، تصریح کرد: این امکانات نقش مؤثری در بهبود یاددهی-یادگیری و ارائه خدمات تخصصی به دانشآموزان با نیازهای ویژه دارد و میتواند بخشی از کمبودهای موجود را جبران کند.
حسینی خاطرنشان کرد: این تجهیزات با همت اداره آموزش و پرورش استثنایی استان در میان تمامی مدارس استثنایی توزیع شده و نشاندهنده توجه جدی به حمایت از این قشر از دانشآموزان است.
رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان نیز گفت: این کاروان تجهیزاتی با هدف ارتقای سطح آموزش، توسعه خدمات توانبخشی و فراهمسازی شرایط مناسب برای دانشآموزان با نیازهای ویژه آماده و به مدارس ارسال شده است.
اقبال خانی افزود: تجهیزات توزیعشده شامل وسایل کمکآموزشی، ابزارهای تخصصی توانبخشی، تجهیزات ورزشی و کارگاهی و ابزارهای سنجش و تقویت مهارتهای شناختی و حرکتی است که بر اساس نیازسنجی دقیق تأمین شدهاند.
وی با اشاره به اهمیت تجهیزات توانبخشی تصریح کرد: این امکانات موجب ارتقای کیفیت خدمات کاردرمانی و گفتاردرمانی در مدارس شده و زمینه ارائه خدمات رایگان و کاهش هزینههای سنگین درمانی برای خانوادهها را فراهم کرده است.
خانی تأکید کرد: این اقدام با حمایت سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و در راستای تحقق عدالت آموزشی و ایجاد فرصتهای برابر برای دانشآموزان با نیازهای ویژه اجرا شده است.
