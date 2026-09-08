شمارش معکوس برای عرضه اولیه داروند؛ نگاهی به صنعت دارو در بورس

به گزارش خبرگزاری مهر، تالار شیشهای در انتظار ورود چهلویکمین نماد صنعت دارو قرار گرفته است. شرکت زیست اروند فارمد با نماد داروند اولین تجربه حضور گروه دارویی سیناژن در بازار سرمایه ایران است که فردا(چهارشنبه ۱۸ شهریور) عرضه خواهد شد. این عرضه اولیه بهدلایل متعددی بهانه خوبی برای موشکافی صنعت دارو در بازار سرمایه ایران است.
دارو کالایی ضروری و غیرقابل تعویق است؛ به همین دلیل تقاضای آن برخلاف صنعت خودرو، مسکن یا کالاهای بادوام، وابستگی کمتری به چرخههای رونق و رکود اقتصادی دارد. بخش عمدهای از مصرف این صنعت به بیماریهای مزمن اختصاص دارد که مسیری مستمر و تکرارشونده برای تقاضا ایجاد میکند. از قضا شرکت زیست اروند فارمد در حوزه تولید مکملهای تخصصی و داروهای شیمیایی جدید فعالیت میکند و سبد محصولات آن حوزههای درمانی مختلفی از جمله دیابت، بیماریهای قلبی و عروقی و بیماریهای التهابی، خودایمنی و عصبی را پوشش میدهد.
در صنعت دارو عواملی مانند نیاز روزمره، پوشش بیمهای، قیمتگذاری رسمی و تنوع بالای محصولات نیز به ثبات نسبی حجم فروش کمک کرده است. البته قیمت سهام شرکتهای دارویی همچنان میتواند تحت تأثیر نرخ ارز، سیاستهای قیمتگذاری و فضای کلی بورس نوسان داشته باشد، اما دفاعیبودن این صنعت بیش از هر چیز به معنای ثبات جریان تقاضا و درآمد عملیاتی است.
از سوی دیگر، مهمترین محرکهای بلندمدت تقاضا در این بازار شامل افزایش جمعیت سالمند، رشد بیماریهای مزمن، افزایش آگاهی عمومی درباره سلامت، توسعه پوشش بیمهای و گرایش به مصرف مکملهای غذایی و درمانی است. در بازار ایران، جایگزینی داروهای وارداتی با تولید داخل و توسعه داروهای تخصصی، موجب افزایش سهم بازار تولیدکنندگان داخلی شده و پتانسیلهای زیادی به این صنعت افزوده است. موضوعی که مدیرعامل گروه دارویی سیناژن در مراسم معارفه شرکت زیست اروند فارمد به آن اشاره کرد.
مطابق گفته هاله حامدیفر مدیر گروه دارویی سیناژن، صرفهجویی ارزی حاصل از ورود محصولات گروه دارویی سیناژن به بازار در سال ۱۴۰۴، ۶.۳ میلیارد دلار بوده است. این رقم طی ۱۰ سال گذشته به ۲۵ میلیارد دلار رسیده است؛ در حالی که برای تحقق این میزان صرفهجویی، تنها ۱۲۰ میلیون دلار مصرف ارزی داشتهایم. علاوه بر آن گروه دارویی سیناژن با صادرات به بیش از ۴۲ کشور، سهمی بیش از ۷۰ درصدی از کل سبد صادرات دارویی کشور را در اختیار دارد و در یک دهه گذشته نقش موثری در صرفهجویی ارزی ایفا کرده است.
وی افزود: صنعت دارو در بازار سرمایه ایران در حال حاضر با ۴۰ نماد، در حال فعالیت است و ارزش بازاری حدود ۵۶۸ همتی - محاسبه تا پایان مردادماه - دارد. بازاری که فردا(۱۸ شهریور) قرار است میزبان نماد جدیدی باشد که فعالیتش از سال ۱۳۸۴ آغاز کرده و مجموع ارزش نهایی برآورد شدهاش ۷۳۹۳ میلیارد تومان است.
مدیر گروه دارویی سیناژن تاکید کرد: زیست اروند فارمد در آخرین ارزیابی معاونت علمی از «دانشبنیان نوآور» به «دانشبنیان فناور» ارتقا یافت. موضوعی که محمدکاظم خوئینیها، مدیرعامل زیست اروند فارمد، در جلسه معارفه این شرکت در بورس تهران گفت این ارتقا نتیجه تمرکز بر تحقیقوتوسعه، توسعه دانش فنی و تبدیل آن به محصولات جدید انجام شده است.
حامدیفر خاطر نشان کرد: سرمایهگذارانی که در عرضه اولیه داروند مشارکت کردند، سهامدار نمادی در سبد سرمایهگذاری خود خواهد بود که در حالی که شرکت در سال ۱۴۰۴ به فروش خیرهکننده بیش از ۲ همت دست یافته بود، با یک جهش خیرهکننده، تنها در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۵ موفق شده است به ۱۰۰ درصد فروش کل سال گذشته دست یابد.
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