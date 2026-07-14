قطعی موقت آب شیراز در محدوده مناطق دانشگاه، ابیوردی و بلوار چمران

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب شیراز در اطلاعیه ای از افت فشار و احتمال قطعی موقت آب در برخی مناطق این شهرستان بهدلیل انجام عملیات تعمیراتی خبر داد.
بر اساس این اطلاعیه، از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۴:۰۰ بامداد روز چهارشنبه ۲۴ تیر، ساکنان برخی مناطق شیراز با افت فشار آب و در برخی نقاط با احتمال قطعی موقت آب مواجه خواهند شد.
این محدودیت شامل خیابان دانشگاه، محله ابیوردی، خیابانهای ابیوردی ۱، ۲ و ۳، خوابگاه ارم، بیمارستان حافظ و بلوار چمران حدفاصل کوچههای ۲ تا ۲۲ و تمامی کوچهها و معابر فرعی منشعب از این محدوده خواهد بود.
شرکت آب و فاضلاب شیراز از شهروندان این مناطق درخواست کرده است ضمن مدیریت و صرفهجویی در مصرف آب، نسبت به ذخیره آب مورد نیاز پیش از آغاز عملیات اقدام کرده و مصارف غیرضروری را به زمان دیگری موکول کنند.
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