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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۶

قطعی موقت آب شیراز در محدوده مناطق دانشگاه، ابیوردی و بلوار چمران

قطعی موقت آب شیراز در محدوده مناطق دانشگاه، ابیوردی و بلوار چمران

شیراز-شرکت آب و فاضلاب شیراز در اطلاعیه‌ای از احتمال افت فشار و قطعی موقت آب ۴ ساعته درمحدوده مناطق دانشگاه، ابیوردی و بلوار چمران به‌دلیل انجام تعمیرات از بامداد چهارشنبه ۲۴ تیرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آب و فاضلاب شیراز در اطلاعیه ای از افت فشار و احتمال قطعی موقت آب در برخی مناطق این شهرستان به‌دلیل انجام عملیات تعمیراتی خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، از ساعت ۰۰:۰۰ تا ۰۴:۰۰ بامداد روز چهارشنبه ۲۴ تیر، ساکنان برخی مناطق شیراز با افت فشار آب و در برخی نقاط با احتمال قطعی موقت آب مواجه خواهند شد.

این محدودیت شامل خیابان دانشگاه، محله ابیوردی، خیابان‌های ابیوردی ۱، ۲ و ۳، خوابگاه ارم، بیمارستان حافظ و بلوار چمران حدفاصل کوچه‌های ۲ تا ۲۲ و تمامی کوچه‌ها و معابر فرعی منشعب از این محدوده خواهد بود.

شرکت آب و فاضلاب شیراز از شهروندان این مناطق درخواست کرده است ضمن مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف آب، نسبت به ذخیره آب مورد نیاز پیش از آغاز عملیات اقدام کرده و مصارف غیرضروری را به زمان دیگری موکول کنند.

کد مطلب 6887523

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