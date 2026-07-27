مهار شکستگی خط انتقال آب شرب گراش؛ پایداری آبرسانی حفظ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شکستگی در خط انتقال اصلی آب شرب شهر گراش که می‌توانست به اختلال گسترده در شبکه آبرسانی منجر شود، با حضور به‌موقع و مدیریت تخصصی تیم‌های عملیاتی امور آب و فاضلاب این شهرستان مهار شد.

این عملیات با هدف بازگرداندن پایداری فشار در شبکه و حفظ سطح مخازن، پس از ۴۸ ساعت فعالیت مستمر نیروهای فنی و اجرایی به پایان رسید و از ایجاد بحران در تأمین آب بیش از هزار خانوار جلوگیری کرد.

تیم‌های عملیاتی آبفا گراش بلافاصله پس از اطلاع از وقوع شکستگی در خط انتقال اصلی، در محل حاضر شدند و فرآیند کنترل آسیب، تعویض بخش‌های فرسوده و بازسازی قسمت آسیب‌دیده شبکه را آغاز کردند؛ عملیاتی که در شرایط دشوار اقلیمی و دمای بالای ۵۰ درجه سانتی‌گراد انجام شد.

محمد مصدقی، مدیر امور آبفا شهرستان گراش، با اشاره به اقدامات انجام‌شده گفت: پس از بروز شکستگی در خط اصلی، اولویت نخست تیم‌های عملیاتی، کنترل شرایط، جلوگیری از افت شدید فشار و پیشگیری از قطعی گسترده آب بود که با بهره‌گیری از توان فنی نیروها، این هدف محقق شد.

وی افزود: مدیریت دقیق تراز آب و حفظ سطح مخازن در زمان اجرای عملیات، یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت این اقدام بود و سبب شد مشترکان منطقه با وجود این حادثه، با قطعی آب مواجه نشوند و روند آبرسانی استمرار داشته باشد.

مدیر آبفا گراش با تشریح جزئیات فنی این عملیات گفت: نیروهای اجرایی با دقت بالا موفق شدند سه شاخه لوله ۳۰۰ میلی‌متری از جنس آزبست (کلاس D) را که دچار آسیب شده بود، تعویض کرده و بخش آسیب‌دیده خط انتقال را بازسازی کنند.

مصدقی ادامه داد: هم‌اکنون چهار حلقه چاه وارد مدار بهره‌برداری شده و فرآیند آب‌گیری مخزن پنج هزار مترمکعبی نیز برای بازگشت کامل فشار شبکه به شرایط استاندارد به پایان رسیده است.

وی تأکید کرد: تلاش شبانه‌روزی کارکنان آبفا در شرایط سخت آب‌وهوایی، نقش مهمی در جلوگیری از تبدیل یک حادثه فنی به ایجاد مشکل آبرسانی در شهر گراش داشت.