به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاحیه پنجاهوهفتمین دوره المپیاد ورزشی ارامنه ایران که در ورزشگاه آرارات برگزار شد، با ابلاغ سلام رئیسجمهوری به ارامنه سراسر ایران، بر جایگاه جامعه ارامنه در ساختار هویتی، اجتماعی و تاریخی کشور تاکید کرد.
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با بیان اینکه «رئیسجمهور ایران باور دارد که همه ایرانیان، منهای رنگ و نژاد و مذهب و جنسیت، با هم برابرند»، افزود: این نگاه، باوری است که در رفتار و تجربه شخصی نیز آن را لمس کردهام.
او با اشاره به سالهایی که در محله ارامنه تهران در کنار این جامعه زندگی کرده است، گفت: در این سالها از نزدیک شاهد نجابت، شرافت، اخلاق و انسانیت ارامنه بودهام و همواره در محافل مختلف بر این ویژگیها تاکید کردهام؛ امشب نیز میخواهم این باور را صریح و روشن بیان کنم.
صالحیامیری تصریح کرد: ارامنه برای ایران فرصتاند و باید این فرصت را غنیمت شمرد. این سخن، بیانگر یک باور قلبی است؛ باوری که بر شناخت، تجربه و ارزیابی عمیق از جایگاه این جامعه در ایران استوار است.
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به ریشههای تاریخی جامعه ارامنه در ایران اظهار کرد: ارامنه در این سرزمین، ریشهای تاریخی و حضوری دیرپا دارند و همواره در کنار ملت ایران، در برابر دشمنان ایستادگی کردهاند. از این منظر، باید در برابر همه شهدای ایران، از جمله شهدای ارامنه، سر تعظیم فرود آورد.
صالحیامیری با تاکید بر اینکه ارامنه در رویدادهای ملی کشور حضوری فعال و اثرگذار دارند، گفت: از تهران و اصفهان تا آذربایجانغربی، آذربایجانشرقی و دیگر نقاط ایران، این عزیزان در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ملی حضور دارند و این حضور، بخشی از واقعیت ایران امروز و ایران تاریخی است.
جمهوری اسلامی در کنار جامعه ارامنه ایران است
وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به ارتباط مستمر خود با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان جامعه ارامنه، بر اهمیت این تعامل در پیگیری مسائل و مطالبات آنان تاکید کرد.
صالحیامیری خطاب به جامعه ارمنیها افزود: مطمئن باشید که جمهوری اسلامی در کنار شماست؛ در درد شما، در جشن شما و در شادی شما شریک است. این همراهی، بخشی از نگاه دولت به همه ایرانیان و همه جوامع و اقوامی است که در شکلگیری و تداوم هویت ملی ایران نقش داشتهاند.
ورزش؛ عرصهای برای همبستگی ملی و پرورش نسل آینده
وزیر میراثفرهنگی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه ورزش و حضور در کمیته ملی المپیک، اظهار کرد: پنج سال در این کمیته حضور داشتم و از نزدیک با فضای ورزش و ظرفیتهای آن آشنا هستم. امروز نیز با همین نگاه، در جشن ورزشی جامعه ارامنه حضور یافتهام تا در نشاط و شادی این عزیزان شریک باشم.
او با تبریک برگزاری پنجاهوهفتمین دوره المپیاد ورزشی ارامنه ایران گفت: برگزاری چنین رویدادهایی، نشاندهنده تداوم یک سنت ارزشمند و ریشهدار است، سنتی که در آن ورزش، فرهنگ، هویت و همبستگی اجتماعی در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
صالحیامیری خطاب به جوانان و ورزشکاران حاضر در این مراسم افزود: فرزندان من، آینده متعلق به شماست. شما با تلاش، کوشش و دستیابی به عنوانهای قهرمانی، پرچمدار نسل آینده ایران هستید و موفقیت شما، موفقیت همه ملت ایران است.
وزیر میراث فرهنگی گفت: جامعه ارامنه ایران با پیشینه تاریخی، نجابت، شرافت، وطندوستی و حضور مؤثر در عرصههای ملی، بخشی ارزشمند از سرمایه اجتماعی و هویتی کشور است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شامگاه چهارشنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاحیه پنجاهوهفتمین دوره المپیاد ورزشی ارامنه ایران که در ورزشگاه آرارات برگزار شد، با ابلاغ سلام رئیسجمهوری به ارامنه سراسر ایران، بر جایگاه جامعه ارامنه در ساختار هویتی، اجتماعی و تاریخی کشور تاکید کرد.
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