به گزارش خبرگزاری مهر، نشست کمیته سوخت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور وزرای کشور، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سایر اعضای این کارگروه برگزار شد.
رئیسجمهور در این جلسه با تشکر از اقدامات انجامشده توسط دستگاههای ذیربط، بر ضرورت کنترل مصرف انرژی تأکید و اظهار داشت: کارگروهی بهمنظور حفظ و تکمیل ذخایر انرژی همچون گاز و برق تشکیل شود. این اقدام نیازمند عزم ملی و همهجانبه است و تقویت ارتباطات بخشی و فرابخشی، پیشنیاز تمام تصمیمات و سیاستگذاریها است. طبیعتا مردم باید نسبت مدیریت مصرف سوخت قانع شوند تا با کاهش مصرف، حامی تداوم چرخه تولید باشند.
پزشکیان با بیان اینکه وضعیت موجود در حوزه سوخت و انرژی از طریق رسانهها برای افکار عمومی شفافسازی شود، ادامه داد: برای افزایش همکاری و تعامل، میتوان از ظرفیت محلهمحوری، مساجد، ائمه جمعه و رسانهها نهایت بهره را برد تا هر شهروند یا واحد تولیدی، یک گام به سوی اصلاح الگوی مصرف انرژی بردارد. چنانچه فرهنگ مدیریت مصرف در حکمرانی انرژی در مردم عمیقاً نهادینه شود، روند مدیریت سوخت اصلاح خواهد شد.
رئیسجمهور افزود: در مدیریت فرایند اصلاح الگوی مصرف، دولت پیشگام است و شخصاً بر جزئیات این روند در مجموعهای که مستقر هستیم، نظارت دارم. بهمنظور افزایش بهرهوری و صرفهجویی در مصرف سوخت، بیشتر سالنهای همایش، استخرها و ساختمانهای متعلق به دولت برای عبور از بحران تعطیل یا ادغام خواهند شد. همچنین توسعه و تسریع در نصب پنلهای خورشیدی سقفی در واحدهای دولتی همچون استانداریها در دستور کار قرار گرفته است. از سوی دیگر سیستم روشنایی و گرمایشی هر نهاد دولتی در فصل سرما با الگوی کاهشی کنترل خواهد شد.
پزشکیان تقویت دیپلماسی فعال در حوزه تأمین سوخت و انرژی واحدهای تولیدی و ایجاد مسیرهای سوخت جایگزین را از دیگر راهکارهای پایداری تأمین انرژی خانگی، واحدهای تولیدی و صنعتی برشمرد و گفت: دولت از هیچ تلاشی برای حمایت از چرخه تولید فروگذار نخواهد کرد؛ نباید واحدهای تولیدی و صاحبان فرایند آسیب ببینند. چنانچه ممکن است در برخی از مناطق کشور با کاهش سوخترسانی مواجه شویم، طبیعتاً سوخت و تجهیزات گرمایشی جایگزین به آن مناطق خواهد برسد تا با مشکل مواجه نشویم. لذا ضرورت دارد در برخی از استانها فرایند نصب پنلهای خورشیدی خانگی با شتاب بیشتری انجام شود.
رئیسجمهور در پایان تداوم ارتباطات و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی را الزامی بر شمرد و گفت: قوانین و آییننامهها بهمنظور تداوم حکمرانی انرژی پایدار در شبکه برق، گاز و سوخت در نهادهای ذیربط همچون سران قوا اخذ خواهد شد. از طرفی بهمنظور بررسی، نظارت و ایجاد هماهنگی در روند مدیریت انرژی و اصلاح فرهنگ مصرف، ضرورت دارد سلسله جلسات مداومی برگزار شود. علاوه بر این، دستورالعملهای اجرایی جدیدی در حوزه مدیریت مصرف سوخت و پایداری انرژی صادرخواهد شد.
در بخشی از این جلسه، اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، گزارشی جامع از وضعیت ذخایر استراتژیک، میزان مصرف سوخت و شیوههای مدیریت مصرف انرژی در حوزه برق و گاز در دو سال گذشته ارائه کرد. همچنین اهداف و سیاستهای آتی این کارگروه بهمنظور کاهش و مدیریت مصرف و تقویت انرژی پایدار در حوزه خانگی و واحدهای صنعتی در فصل زمستان مورد بررسی قرار گرفت.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، با تأکید بر اینکه تمام دستگاهها در تلاش هستند نهایت خدمت را به جامعه داشته باشند، گفت: تعامل و هماهنگیها با کمیسیون انرژی مجلس برای تأمین و حفظ سوخت معادل اعم از گاز، گازوئیل و نفتکوره انجام شده است. برقراری انرژی در بخش خانگی و تجاری خط قرمز است و همه باید مقید به تأمین آن باشیم.
همچنین عباس علیآبادی، وزیر نیرو، اقدامات دولت وفاق ملی در حوزه مدیریت مصرف سوخت و اصلاح الگوی مصرف را شایسته ارزیابی کرد و یادآور شد: مردم باید بدانند دولت با وجود وضعیت جنگی، نسبت تولید و مصرف برق را تراز کرده است. همچنین یکی از اقدامات اولویتدار در حوزه مدیریت مصرف بهینه برق، کشف و مبارزه با کارگاههای تولیدی است که بهطور غیرمجاز از ماینرها استفاده میکنند.
در ادامه، شینا انصاری، رئیس سازمان محیط زیست، بر ضرورت افزایش آمادگیها برای کنترل و مواجهه اجتماعی با پدیده وارونگی هوا تأکید کرد. مهندس سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با اشاره به وضعیت صنعت در کشور، پیشنهادهای وزارتخانه متبوع خود را بهمنظور حفظ ثروت ملی و افزایش سرمایه در حوزه صنعت مطرح کرد.
در بخش دیگری از این جلسه، هر یک از وزرا و نمایندگان دستگاههای ذیربط با اشاره به ناترازیهای موجود در حوزه مصرف سوخت و انرژی، به بیان پیشنهادها و چالشهای حوزههای تخصصی خود در راستای مدیریت کارآمد و برونرفت از وضعیت موجود تقویت هماهنگیهای بینبخشی، پیشگیری از ایجاد اخلال در روند خدمترسانی به مردم و صاحبان فرایندهای تولیدی و صنعتی، حفظ پایدار شبکه گاز و برق و افزایش تابآوری اجتماعی پرداختند.
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