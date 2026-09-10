بخشی از اراضی منطقه گاوازنگ زنجان قیمت گذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیاتمنش در جلسه شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان، گزارشی از روند احیا و ساماندهی این سازمان و اقدامات انجامشده برای تعیین تکلیف مشکلات و تعهدات گذشته ارائه کرد.
وی با اشاره به تصمیم شورای سازمان برای ادامه فعالیت سازمان همیاری، اظهار داشت: پس از ترمیم هیات مدیره و انتخاب بازرس و مدیرعامل، تعیین تکلیف مسائل حقوقی، مالی، مالیاتی و تأمین اجتماعی و احیای ارکان اداری و مالی سازمان در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این مدت، مشکلات مربوط به حسابهای سازمان، بدهیهای پرسنلی، مالیاتی و تأمین اجتماعی و پروندههای حقوقی پیگیری و تعیین تکلیف شده و سامانه ستاد نیز برای انجام معاملات سازمان فعال شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان، با تشریح اقدامات انجامشده برای ساماندهی و احیای سازمان همیاری شهرداریهای استان، گفت: این سازمان پس از تعیین تکلیف مشکلات و تعهدات گذشته، در مسیر فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی و ایجاد منابع و درآمدهای پایدار برای شهرداریهای عضو قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به پروژه الحاق محدوده اراضی تعاونیهای زنجان اظهار داشت: با تشکیل شورای راهبری و اخذ مصوبات لازم، سازمان همیاری مسئولیت تهیه طرح یکپارچه این اراضی را بر عهده گرفت و حقوق و سهم سازمان از این فعالیت نیز مشخص شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان افزود: در این پروژه، پس از پرداخت حقوق قانونی شهرداری زنجان و تعیین سهم مالکان و هزینههای مربوط به آمادهسازی، اجرای کمربندی و تأمین زیرساختهای مورد نیاز، بخشی از اراضی باقیمانده در اختیار سازمان همیاری قرار خواهد گرفت.
بیاتمنش با اشاره به برنامههای اقتصادی سازمان گفت: مشارکت در احداث و جابهجایی شهرک جدید پسماند، راهاندازی واحد تولید بتن و قطعات بتنی و احداث واحد دامداری از جمله طرحهای اقتصادی مطرحشده برای فعالیت سازمان است.
وی خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرحها، استفاده از ظرفیتهای قانونی و اقتصادی سازمان، پشتیبانی از پروژههای شهرداریها و ایجاد منابع و درآمدهای پایدار برای سازمان همیاری و شهرداریهای عضو است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان تأکید کرد: سازمان همیاری باید از ظرفیتهای قانونی خود برای تقویت توان مالی شهرداریها استفاده کند و فعالیتهای اقتصادی آن در چارچوب اساسنامه و با رعایت ضوابط و مقررات دنبال شود.
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