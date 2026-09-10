به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی سهرابی پیش از ظهر امروز پنج‌شنبه در شورای آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به برنامه‌های آموزش‌وپرورش برای بازگشایی مدارس، اظهار داشت: بازگشایی بانشاط و خلاقانه مدارس و تکمیل فرایند ثبت‌نام دانش‌آموزان از مهم‌ترین محورهای اقدامات آموزش‌وپرورش برای آغاز سال تحصیلی است.

فروش ۵۹ ملک آموزش‌وپرورش

وی با بیان اینکه فرایند مولدسازی در آموزش‌وپرورش لرستان در سه‌فاز فروش، مشارکت و تجاری‌سازی در حال اجرا است، اظهار کرد: آموزش‌وپرورش لرستان در حوزه مولدسازی به‌عنوان پیشران این طرح در استان عمل می‌کند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، افزود: در بخش فروش، ۵۹ ملک آموزش‌وپرورش در فرایند فروش قرار گرفته و برای برخی دیگر از املاک نیز طرح‌های تبدیل به احسن در حال پیگیری است.

سهرابی، همچنین از اجرای طرح تجاری‌سازی فضاهای مازاد خبر داد و گفت: در این بخش، فضاهای مازاد آموزش‌وپرورش باهدف ایجاد درآمد پایدار و افزایش بهره‌وری، به واحدهای تجاری تبدیل می‌شوند که تاکنون ۴۹۵ واحد تجاری ایجاد شده است.

لرستان به ایجاد ۱۷ هنرستان جدید نیاز دارد

وی با اشاره به‌ضرورت حرکت آموزش‌وپرورش به سمت توسعه آموزش‌های مهارتی، گفت: سهم توسعه فنی و مهارتی در لرستان اکنون ۳۷.۷۶ درصد است و چشم‌انداز استان، افزایش این سهم به ۴۴ درصد و در سال تحصیلی ۱۴۰۷-۱۴۰۸ رساندن آن به ۵۰ درصد است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، ایجاد هنرستان‌های جدید و تجهیز هنرستان‌های موجود است.

سهرابی، افزود: برای دستیابی به این هدف، ایجاد ۱۷ هنرستان جدید ضروری است و علاوه بر ظرفیت‌های آموزش‌وپرورش، سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز باید در ایجاد هنرستان‌های وابسته مشارکت کنند.

نرخ پوشش کودکستان‌ها در لرستان به ۸۶ درصد رسیده است

وی همچنین به اقدامات انجام‌شده در حوزه متوسطه اشاره کرد و تصریح کرد: با اجرای برنامه‌های آموزشی و تقویتی، میانگین معدل امتحانات نهایی در سه شاخه تحصیلی بیش از یک نمره افزایش‌یافته است، روندی که نشان‌دهنده ضرورت تداوم برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس استان است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به وضعیت پوشش کودکستانی در استان، گفت: نرخ پوشش کودکستان‌ها در لرستان به ۸۶ درصد رسیده است.

سهرابی، افزود: در راستای توسعه و ساماندهی فضاهای آموزشی این حوزه، ۹۳۶ فضای دولتی از طریق مزایده در اختیار مؤسسان واجد شرایط قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت مراکز مرتبط با کودکان، تصریح کرد: بر اساس قانون، تمامی مراکز تعلیم‌وتربیت کودک، خانه‌های بازی و کودکستان‌ها باید مجوزهای قانونی خود را از سازمان ملی تعلیم‌وتربیت کودک دریافت کنند.