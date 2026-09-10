به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رژیم صهیونیستی همچنان به اقدامات تجاوزکارانه و نقض آتش بس در لبنان ادامه می دهد و امروز چند انفجار در شهرک ها و مناطق مختلف در جنوب این کشور انجام داد و مناطقی را هم هدف حمله توپخانه ای قرار داد.

بر اساس این گزارش، ارتش اشغالگر در شهرک های المنصوری، میس الجبل و بنی حیان انفجارهای مهیب انجام داد.

خبرنگار المنار هم اعلام کرد که رژیم صهیونیستی حومه شهرک های زوطر شرقی و الزبقین را با آتش توپخانه هدف قرار داده است.

خبرنگار المنار نیز از پرواز پهپادهای متخاصم در ارتقاع پایین در حریم هوایی بعلبک و مناطق اطراف آن در شرق لبنان خبر داد. وی همچنین گفت که در منطقه وادی الجوز در شبعا هم آتش‌سوزی در نتیجه حملات رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده است.

منابع لبنانی همچنین اعلام کردند که یک تانک مرکاوا ارتش اشغالگر شهر القصیر در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.