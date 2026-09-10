به گزارش خبرنگار مهر، هادی احمدی، در پنل اقتصاد داروخانه ها در هشتمین نمایشگاه بین‌المللی فارمکس خاورمیانه، با طرح این پرسش که آیا افزایش تعداد داروخانه‌ها به‌ تنهایی به معنای افزایش دسترسی مردم به دارو است، اظهار داشت: بر اساس آمار، تا شهریور ۱۴۰۵ حدود ۱۸ هزار و ۸۳۰ داروخانه فعال در کشور وجود داشته است که حدود ۹۲ درصد آنها در بخش خصوصی و نزدیک به ۸ درصد در اختیار بخش دولتی و سازمان‌های وابسته قرار دارند.

وی افزود: این عدد در نگاه اول شاید نشانه دسترسی مناسب باشد، اما باید بدانیم که دسترسی به دارو فقط به معنای وجود یک داروخانه در یک نقطه جغرافیایی نیست.

احمدی گفت: دسترسی واقعی، یعنی بیمار بتواند داروی مورد نیاز خود را در زمان مناسب، با قیمت قابل پرداخت و بدون تحمل هزینه‌های اضافی تهیه کند.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: بنابراین اگر داروخانه وجود داشته باشد اما دارو موجود نباشد، اگر دارو موجود باشد اما نقدینگی داروخانه اجازه خرید مجدد ندهد، یا اگر قیمت دارو به‌گونه‌ای باشد که بیمار توان پرداخت آن را نداشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم دسترسی به دارو محقق شده است.