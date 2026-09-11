منوچهری: فرهنگ هورامان باید به فرصت اقتصادی برای مردم تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، صلاح منوچهری عصر جمعه در نشست «فرهنگ هورامان» که در دهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کردستان و همزمان با روز فرهنگی مریوان برگزار شد، اظهار کرد: در سالهای گذشته فعالیتهای قابل توجهی در حوزه فرهنگ، موسیقی و میراث هورامان انجام شده، اما بخش اقتصاد فرهنگ همچنان نیازمند توجه جدی است.
وی افزود: در بسیاری از نقاط جهان، فرهنگ تنها به عنوان یک میراث یا موضوع اجتماعی دیده نمیشود، بلکه یکی از حوزههای مهم تولید ارزش و ثروت است و هورامان نیز میتواند از این ظرفیت برای ایجاد درآمد و اشتغال پایدار بهره بگیرد.
این پژوهشگر فرهنگی با بیان اینکه هورامان علاوه بر ظرفیتهای طبیعی از سرمایههای فرهنگی و نمادین ارزشمندی برخوردار است، گفت: دامداری، زنبورداری و گردشگری تنها بخشی از ظرفیتهای این منطقه است و در کنار آنها باید به زبان، گویش، هنر، صنایع دستی، میراث ناملموس و شخصیتها و رویدادهای فرهنگی نیز به عنوان سرمایههای اقتصادی توجه شود.
منوچهری ادامه داد: عناصر فرهنگی هر منطقه در صورت مدیریت صحیح میتوانند به محصول تبدیل شده و ارزش اقتصادی ایجاد کنند؛ در هورامان نیز سرمایههای نمادینی همچون پیرشالیار، ماموستا بیسارانی و رویدادهای فرهنگی وجود دارد که میتوان از آنها برای شکلگیری رویدادهای فرهنگی ـ اقتصادی بهره گرفت.
وی با اشاره به مراسم پیرشالیار عنوان کرد: هر سال هزاران نفر برای حضور در این آیین فرهنگی به هورامان سفر میکنند و باید این پرسش را مطرح کرد که چنین سرمایه فرهنگی چه میزان درآمد برای جامعه محلی ایجاد میکند.
سهم اقتصاد محلی از گردشگری هورامان چقدر است؟
این پژوهشگر فرهنگی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از هزینههای حضور گردشگران در برخی رویدادها مستقیماً توسط خود آنها تأمین میشود، تصریح کرد: افراد با خود چادر و امکانات میآورند و حتی غذای خود را تأمین میکنند، اما باید سازوکاری طراحی شود تا بخش بیشتری از منافع اقتصادی این حضور به مردم منطقه برسد.
منوچهری گردشگری را فرصتی ارزشمند اما در عین حال دارای پیامدهای احتمالی دانست و گفت: گردشگری مانند شمشیر دو لبه است و اگر به درستی مدیریت نشود، میتواند علاوه بر افزایش تولید زباله، پیامدهای محیط زیستی و آسیبهایی برای بافت فرهنگی منطقه ایجاد کند.
وی تأکید کرد: اصل برگزاری جشنوارهها و رویدادهای فرهنگی موضوع منفی نیست، بلکه مسئله اصلی نحوه برنامهریزی و مدیریت آنهاست تا یک رویداد صرفاً فرهنگی بتواند به سرمایهای نمادین و در ادامه به یک فرصت اقتصادی پایدار تبدیل شود.
فرهنگ باید به محصول و فرصت اقتصادی تبدیل شود
منوچهری با تأکید بر ضرورت ایجاد زیرساختهای فکری و فیزیکی برای اقتصاد فرهنگ گفت: اگر فردی وارد منطقهای شود و پنج هزار نفر برای حضور در یک رویداد به آنجا سفر کنند، باید سازوکاری وجود داشته باشد که هزینه و سرمایه ناشی از این حضور به اقتصاد مردم محلی بازگردد.
وی خاطرنشان کرد: برای تحقق این هدف باید نگاه ما به فرهنگ از یک موضوع صرفاً مصرفی و میراثی فراتر رفته و زمینهای فراهم شود که فرهنگ به محصول، تجارت و فرصت اقتصادی تبدیل شود.
این پژوهشگر فرهنگی در پایان گفت: زمانی میتوانیم از سرمایههای فرهنگی هورامان به عنوان یک ظرفیت واقعی سخن بگوییم که آثار آن را در زندگی مردم، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و توسعه پایدار منطقه مشاهده کنیم؛ هورامان سرمایههای فرهنگی بزرگی دارد که بهرهگیری از آنها نیازمند نگاه علمی، برنامهریزی و رویکرد اقتصادی است.
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