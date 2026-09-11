به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «ایال زامیر» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی با سوء‌استفاده از امتیاز دادن‌های مکرر دولت لبنان مدعی شد: اگر ارتش لبنان در میدان عمل مؤثر نباشد، پیشبرد توافق منعقدشده میان اسرائیل و لبنان امکان‌پذیر نخواهد بود.

یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی هم گفته است: پس از تخریب تأسیسات علی الطاهر، اکنون منطقه‌ای امن‌تر و مستحکم‌تر در اختیار داریم تا کنترل خود را تحکیم کرده و حزب‌الله را در عمق لبنان تهدید کنیم.

در تازه ترین تحولات میدانی هم منابع لبنانی اعلام کردند که ارتش اشغالگر حملات توپخانه‌ای شدیدی به ارتفاعات علی الطاهر در اطراف النبطیه الفوقا در جنوب لبنان انجام داد.