افزایش ۳۰ درصدی دیابت نوع ۱ در جهان تا ۲۰۴۹

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، همچنین انتظار میرود تعداد موارد جدید سالانه نیز در همین بازه زمانی، رشدی ۱۴ درصدی را در سطح جهانی تجربه کند.
دکتر «آندرس گرین» از مرکز دیابت استنو در دانمارک و همکارانش معتقدند که آمار بالای ابتلا در ایالات متحده و سایر کشورهای ثروتمند، از جمله استرالیا و بریتانیا، احتمالاً با عواملی همچون ژنتیک، محرکهای محیطی و نرخ بالای تشخیص بیماری مرتبط است.
بیشترین میزان افزایش نسبی در کشورهای کمدرآمد پیشبینی میشود، زیرا بهبود دسترسی به انسولین و ابزارهای پایش گلوکز، موجب افزایش نرخ بقای بیماران میگردد.
در حال حاضر نیز بارِ این بیماری عمدتاً بر دوش قشر جوان است؛ به طوری که افراد زیر ۲۰ سال، حدود ۴۲ درصد از موارد جدید ابتلا در سال گذشته را تشکیل میدادند.
این مطالعه همچنین پیشبینی میکند که مجموع مرگومیرها (با هر علتی) در میان افراد مبتلا به دیابت نوع ۱، از حدود ۳۶۱ هزار مورد در سال ۲۰۲۵ به ۵۳۸ هزار مورد تا سال ۲۰۴۹ افزایش یابد.
نویسندگان این پژوهش تأکید میکنند که یافتههایشان ضرورت ادامه تلاشها برای بهبود دسترسی به انسولین و ارتقای کیفیت مراقبتها، بهویژه در مناطق و شرایطی با منابع محدود را برجسته میسازد.
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